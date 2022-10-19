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呼籲政府應「避戰」 林伯豐：澤倫斯基是不合格總統

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
三三會理事長林伯豐。記者巫其倫／攝影
三三會理事長林伯豐。記者巫其倫／攝影

中共召開20大，外界關心兩岸緊張情勢，三三會理事長林伯豐今（19）日表示，工商界除規劃組團中國交流，也預計安排訪問日本，預計都是一周內的行程；至於是否認為兩岸可能發生戰爭，他則強調，政府任務是要避戰、而非戰勝，「澤倫斯基是不合格的總統。」

三三會今日舉行10月例會，林伯豐會前受訪時提到，20大後中國大陸政權及領導應會明朗化，台商到大陸投資發展，陸方對台商的獎勵力度將有新方向，因此工商團體組團赴陸訪問，主要是了解台商狀況並解決台商目前問題，且同時也會訪問日本。

他透露，訪問大陸規劃將赴南京、上海、鹽城、泰安、徐州、淮安等地，至於會與哪些陸方官員會面，目前仍規劃聯繫中，但此行沒有要訪問北京，「會比較好安排」；至於日本行則會前往大阪、名古屋及商工協會等，兩行程都是一周內以內行程完成

另，林伯豐今天致詞時提出5大建言，其中建議政府應重建重要物資建立儲備機制，也提到應提高糧食自給率等。媒體追問是否有擔心戰爭疑慮？林伯豐強調，政府要避戰，而不是要戰勝，並直說烏克蘭總統澤倫斯基是「不合格總統」。

他也說，台灣優點在於技術跟科技的供應鏈，台灣對於經貿活動的活躍是優點，應該利用此優點，讓全球對台灣重視，台灣應該以本身利益為優先，不能只考量美國利益。

至於近期台幣走勢，林伯豐說，全球升息趨勢無可避免，非美貨幣貶值趨勢無可避免，台灣如何應對，央行會有固定思路作法，目前央行操作很正確，台幣貶值幅度相對韓元仍低，台幣貶值有利於出口，但若過度貶值，物價問題政府也應該設法降低財稅方面問題，例如可補助弱勢或困難企業。

他也提到能源政策，再次呼籲政府重視核能安排，才能穩定供電、提供合理電價，畢竟2050年要淨零碳排，這些與能源攸關，能源與通膨是當前要考慮的2大重要項目。

林伯豐 台商 日本

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