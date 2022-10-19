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通膨壓力持續 三三會再提5大建言

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
三三會理事長林伯豐。記者巫其倫／攝影
三三會理事長林伯豐。記者巫其倫／攝影

三三會今（19）日舉行第8屆第10次例會，理事長林伯豐致詞時指出，近一年來輸入性通膨持續升高，除感謝政府各項措施，也提出5大建言，包括應積極發展重要原物料的替代產品，重建重要物資建立儲備機制。

林伯豐指出，由於俄烏戰爭陷入膠著，北溪事件更造成能源與食物齊飆漲；加上全球疫情反覆、北半球乾旱成災等，使全球通膨持續期間恐長於預期，為因應通膨，美國聯準會（Fed）今年已4度升息，台灣物價漲幅雖較其他國家為低，但近一年輸入性通膨壓力也持續升高。

林伯豐強調，政府因應通膨，除了央行已3次升息，財政部也調降大宗物資的關稅及貨物稅，在此代表工商界表示感謝，但物價為總體市場經濟表現結果，並非單一因素決定。

他認為，財政部表示今年稅收將超徵4000億元，建議應加大調降關稅及貨物稅的範圍及幅度，並提出5大完整物價因應方案。

第一，積極發展重要原物料的替代產品，加強資源循環利用，原物料採購應採多元管道，重建重要物資建立儲備機制。第二，提高糧食的自給率，檢討休耕制度，建立完善的供銷體系及預警制度。

第三，協助企業因應成本轉嫁、工資調漲，對於實施人才培育計畫、改善員工薪資條件的企業，給予調降租稅稅率、融資利率優惠。

第四，對於低收入家庭及弱勢族群提供現金補貼或實物救助，並與公益團體合作進行支援社會底層扶貧計畫、減輕弱勢家庭學校供餐費用負擔等。

第五，台灣能源98%依賴進口，通膨造成國際能源價格高漲，應重新檢討能源政策及各項能源占比，將零排碳的核電，作為基載電力，提高核能發電比重至少占30%，確保穩定供電及合理電價，以符合2050淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG。

林伯豐認為，蔡英文總統的國慶演說符合台灣民意，重建兩岸關係良性互動，是符合兩岸大多數人的期待與利益。工商界盼政府能主動釋出善意，恢復海基會與海協會的溝通，並逐步恢復所有的兩岸直航航點(包括小三通)，鬆綁兩岸商務履約、跨國企業內部調動及陸資投資事業負責人來台等正常商務活動。

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