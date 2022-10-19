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工研院、聯合再生易拆解太陽能模組 獲德國萊因國際認證

經濟日報／ 記者李珣瑛 / 台北即時報導
德國萊茵產品技術代表柯樂格（左）頒發太陽光電易拆解模組第一張IEC國際證書，予聯合再生總經理沈維鈞。記者李珣瑛/攝影
德國萊茵產品技術代表柯樂格（左）頒發太陽光電易拆解模組第一張IEC國際證書，予聯合再生總經理沈維鈞。記者李珣瑛/攝影

經濟部推動工研院、聯合再生及三芳化學開發易拆解太陽能模組，今（19）日在經濟部技術處的見證下，榮獲德國萊因（TÜV Rheinland）頒發太陽光電易拆解模組的第一張IEC國際證書，顯示該創新科技具有高安全性及高可靠度，加速易拆解太陽能模組打進國際市場。透過易拆解太陽能模組的開發，可將矽、玻璃等材料完整回收再利用，解決過往太陽光電汰役後只能破碎、降階處理的瓶頸，研發團隊估計汰役後的太陽能模組回收價值將從每1百萬瓩（GW）6億新台幣，大幅提高為24億元新台幣，為太陽能產業創造嶄新的循環經濟模式。

經濟部技術處簡任技正戴建丞表示，為達成我國淨零碳排目標，國發會公布的12項關鍵戰略中，風電及光電被列為首要發展重點。因應光電大量布建後的回收難題，易拆解太陽能模組透過創新膜材，及打造創新的循環回收模式，大幅提升光電汰役後的價值，透過經濟價值提升促使未來除役模組材料得以有效循環再利用， 也提供台灣模組的國際競爭力。易拆解太陽能模組的誕生不僅是靠工研院研發團隊，更感謝聯合再生（3576）、三芳化學（1307）共同投入開發，以及德國萊因的國際認證，讓國際可以看見臺灣技術研發能量，使經濟和環境發展共存共榮。

工研院副院長彭裕民表示，工研院以永續循環為新設計理念，重新解構太陽光電模組，從封裝膜材創新設計做起，並思考背板、電池、支架等至產品生命周期終止後的循環方式，開發新型易拆解循環太陽光電模組。此項創新模組，未來可完整回收電池晶片與玻璃蓋板，進一步得到高純度矽晶片及材料，大幅提升材料價值，並可替代臺灣產業所需之進口原物料，估計可降低產品碳排放50%以上，強化我國太陽能產業在淨零賽局的競爭力。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，透過最新研發封裝材料技術，此易拆解模組能解決廢棄太陽光電模組的回收難題，協助產業轉型為「資源永續」的循環經濟。可拆解模組設計將完整矽晶片與玻璃蓋板及高單價的貴金屬材料回收，不但能大幅減少回收的困難與人力成本，也能落實綠色能源、賦予資源重生的價值。可拆解模組今年也於法國進行場域驗證，針對不同場域的環境條件，優化易拆解模組的材料系統和結構設計。

台灣德國萊因產品技術代表柯樂格（Michael Kroeger）表示，此次通過德國萊因驗證的可拆解太陽能模組符合IEC 61215及IEC 61730標準，代表此產品不論在結構材料以及生產方面達到應有的安全性與可靠度，此兩者標準也是太陽能模組進入國際市場的必備通行證。提高產品的安全和可靠性是實現太陽光電技術成功的關鍵之一。但從更大格局來看，綠色環保和可持續經濟需要什麼？ 如何才能實現碳中和生產？綠能前景充滿想像力與挑戰，德國萊因正致力與各界攜手一起為新世代的未來和環境努力。

本次聯合授證發表會由經濟部技術處戴建丞簡任技正、工研院彭裕民副院長、聯合再生能源洪傳獻董事長及德國萊因產品技術代表柯樂格（Michael Kroeger）共同參與，並由德國萊因Michael Kroeger產品技術代表親自授予德國萊因（TÜV Rheinland）IEC國際認證證書，預計將於2023第一季即可取得台灣VPC高效能模組認證，為全球企業提供淨零碳排解方。

經濟部推動工研院、聯合再生及三芳化學開發出易拆解太陽能模組。記者李珣瑛/攝影
經濟部推動工研院、聯合再生及三芳化學開發出易拆解太陽能模組。記者李珣瑛/攝影
德國萊茵產品技術代表柯樂格（左）頒贈感謝狀予工研院副院長彭裕民。記者李珣瑛/攝影
德國萊茵產品技術代表柯樂格（左）頒贈感謝狀予工研院副院長彭裕民。記者李珣瑛/攝影
左起經濟部技術處游朝晴博士、工研院副院長彭裕民、聯合再生總經理沈維鈞、德國萊茵產品技術代表柯樂格，共同啓動太陽能循環經濟。記者李珣瑛/攝影
左起經濟部技術處游朝晴博士、工研院副院長彭裕民、聯合再生總經理沈維鈞、德國萊茵產品技術代表柯樂格，共同啓動太陽能循環經濟。記者李珣瑛/攝影

太陽能產業 太陽光電 德國

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