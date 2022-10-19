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物價高漲日子難過！主計長：明年CPI成長率有望回落至2%以下

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近來物價飛漲，民眾日子難過。主計長朱澤民今（19）日在立法院表示，明年消費者物價指數（CPI）年增率有望回跌至2%，台灣明年經濟成長速度雖會放緩，但仍是往上成長。

立法院今日召財政、內政、經濟、教育文化、交通、社福及衛環、司法及法制委員會聯席會議，針對中央政府前瞻基礎建設計畫第四期特別預算案，邀請各部會首長進行專案報告並備詢。

主計總處日前發布9月CPI年增率回升至2.75%，不僅回升，今年1至9月CPI年增率平均漲幅為3.06%。今年前八月實質經常性薪資41,404元，年減0.02%，是六年來同期首見負成長。

國民黨籍立委林德福質詢，今年實質薪資倒退嚕，追不上物價，又有新台幣貶值，是不是會讓物價再漲？人民痛苦指數一直上升，這是不會成為常態？

朱澤民回答，今年實質薪資負成長，這是經常性薪資；但若再計入非經常薪資，看總薪資的話，1至9月則是成長0.95%。

朱澤民並表示，明年CPI年增率有望低於2%，國際預測也是如此。近來國際原物料價格呈上漲之勢，要回跌到起漲前很難。

他表示，對於物價，一方面須尊重市場，二是也要尊重原料供應者、餐飲業的成本，不讓它反映，就會賠錢。他也坦言，外食還在漲。

林德福質詢表示，明年景氣看壞，萬物齊漲，不只中下階級受苦，連中產階級都倒退成長新貧族，美國中產階級就面臨薪資停滯情況，這在台灣會不會發生？

朱澤民表示，「不會」，明年台灣經濟成長速度放緩，但仍是往上走。

薪資 消費者物價指數 朱澤民

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