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中油與倍速羅得簽署綠能發展合作備忘錄 開發花蓮地熱

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
中油與倍速羅得簽署綠能發展合作備忘錄。圖／中油提供
中油與倍速羅得簽署綠能發展合作備忘錄。圖／中油提供

中油與倍速羅得於今日簽署綠能發展合作備忘錄，未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作，希望結合倍速羅得從探勘到建廠的經驗，與中油多年油氣探採工作的實務經驗，以花蓮瑞穗地區地熱能源開發為合作起點。

簽署儀式下午於中油大樓圓弧廳舉行，在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，由倍速羅得董事長黃天德和中油董事長李順欽共同簽署合作備忘錄。倍速羅得在比爾蓋茲創立的突破能源風險投資基金(Breakthrough Energy Ventures, BEV)支持下，已開發許多國際地熱發電案場。

李順欽指出，身為國營企業，除了肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任外，配合國家能源轉型政策已擬定「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略，並且穩健轉型中，具體方向包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，以實現CPC(Clean Power Company)新願景，期待藉由本身的核心技術，再借重倍速羅得的國際經驗，達成國家淨零永續目標。

此次雙方簽署合作備忘錄已協議以花蓮瑞穗地區地熱開發為合作起步，將密集啟動人員技術資訊交流，共同完成探查任務，以加速突破過去地質探勘的瓶頸，朝更多元的自有能源開發邁進，日後更會結合雙方優勢及實務經驗，陸續推展其它綠能案場開發的合作，共同讓我國淨零碳排目標早日實現。

中油 綠能

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