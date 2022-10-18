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智慧能源週明開展 國發會、台電齊聚剖析能源轉型關鍵

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國發會、台電、聯合再生、沃旭、台達電等產官界領袖今日齊聚，分別從政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析台灣綠能轉型目標方針與機會。記者簡永祥/攝影
國發會、台電、聯合再生、沃旭、台達電等產官界領袖今日齊聚，分別從政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析台灣綠能轉型目標方針與機會。記者簡永祥/攝影

「台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)」明(19)日開展，為因應全球積極邁向淨碳排，主辦單位今日特別邀請國發會、台電、聯合再生、沃旭、台達電等，分別從政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析台灣綠能轉型目標方針與機會，盼攜手產業共同邁向2050淨零轉型目標。

國家發展委員會副主任委員高仙桂指出：「面對世界各國淨零碳排法制化、國際大廠供應鏈脫碳化，以及綠色金融全球浪潮，今年初國發會已公布台灣2050淨零排放路徑的四大轉型策略與兩大治理基礎，預計將於今年底公布12項關鍵戰略具體執行內容，產官學研攜手，掌握全球龐大綠色商機，落實台灣零碳願景。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，落實淨零轉型是持續提升台灣整體產業國際競爭力的重要指標之一，SEMI長期致力於打造政府與產業交流平台為目標，在淨零永續旅途中，透過全球永續委員會以及能源產業部介接產、官、學、研進行綠能政策及跨界技術發展的溝通交流，助力能源產業健全發展，推動台灣淨零永續轉型的新局。

外貿協會副秘書長李惠玲則分享說，Energy Taiwan今年以四個特點呈現再生能源產業的豐沛動能，分別是：展覽規模增幅歷年最高，達到千個攤位、再生能源解決方案最完整，新增多元創能展及淨零永續兩展、國際交流最多元，共有12國業者及6個國家館參與展出；此外，首辦永續獎，鼓勵參展廠商攤位設計導入永續理念，共同為地球盡一份心力，並結合大眾綠能教育，讓綠能新知向下扎根。

台灣電力公司副總經理徐造華分析說，淨零永續將開啟電業新時代，穩定供電、節能減碳、成本合理化是台電追求的目標，透過供電端、電網端、需求端等三個面向，由低碳、減碳循序漸進地走向零碳未來。在能源朝向電力化的發展過程，也會形成新的生態系，衍生出許多的市場新機會。在積極開發替代新能源、碳捕捉、碳循環運用等技術的過程中，台電和產業界將有許多合作空間，透過産、官、學、研的攜手將有助加速實現淨零願景。

「太陽光電展」參展大廠聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞表示，綠電能源解決方案將是下個世代的科技產業，太陽能案場暨儲能系統已是國際認可的產業趨勢。

沈維鈞進一步說，自2021年以來，聯合再生已陸續建置多套儲能系統包括調頻服務、削峰填谷、太陽能光電暨儲能、工業區涵蓋電網等各式應用。展望未來，期待攜手政府與國內外業者，共同建立各種儲能應用的實務經驗。

「風力能源展」中指標國際開發商沃旭能源董事長汪欣潔指出，對抗氣候變遷減碳已是全球共識，面對全球低碳經濟架構的來臨，台灣已提出2050淨零轉型目標與路徑，再生能源尤其是離岸風電的建置，成為達成此目標的關鍵。

汪欣潔進一步說，台灣需要加速綠能建置與健全離岸風電發展，導入具投資誘因的政策資源，提出符合未來產業趨勢的政策措施，以加速落實能源轉型與永續發展。台灣首座大規模風場–大彰化東南及西南第一階段離岸風場即將邁入完工階段並展開長達25-30年的風場運維作業，沃旭將持續攜手在地夥伴推動離岸風電發展、為在地社區創造長期價值，在台灣邁向淨零轉型的道路上，我們的努力只是剛開始。

太陽能 離岸風電 綠能

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