送孩子出國留學該準備多少錢？三明治父母超前部署、儲備銀彈免煩惱

面對少子化浪潮，現代家長益發重視孩子的教育，希望能盡己所能，提供最好的教育資源，培育下一代成為具備世界移動力的國際人才。根據美國在台協會（AIT）統計，留美高教學府的台灣學生總數達到23,724名，顯示在全球化時代，充實海外經驗已成為子女教育規劃中不可或缺的一環。

全球村時代，旅外經驗能夠讓履歷更耀眼。 圖／保誠人壽 提供

在國外取得學位對個人職業和生涯發展之助益是眾所皆知，然而，不論是短期的海外遊學、出國攻讀大學或碩士學位，所需費用動輒上百萬，對於一般中產家庭而言，是不小的負擔。專家提醒，針對孩子們的教育需求，家長應趁早規畫，若能選擇適合的理財方式，並善用時間複利，就能減輕肩上重擔，並幫孩子一圓海外留學夢。

八成家長重視培養孩子國際觀，惟經濟負擔是最大擔憂

根據保誠人壽2022年「後疫情時代教育金準備大調查」結果，全體受訪者中，超過八成的家長都關心或有意培養孩子國際觀（82.7%）；六成以上（63.2%）家長會讓孩子透過活動體驗培養國際競合素養能力。

儘管多數家長皆同意培養孩子的國際觀相當重要，但仍有53.7%的受訪者表示，沒有想讓孩子出國學習的計畫，其中超過五成家長的考量是「家中經濟無法負擔」（55.4%），顯見經濟因素是影響家長是否願意讓孩子出國學習的主因。

調查顯示，經濟因素是影響家長是否願意讓孩子出國學習的主因。 圖／保誠人壽 提供

保險可穩定領取回報，頗受三明治家長青睞

雖然出國留學所費不貲，但只要拉長戰線、提早準備，每個家庭都有機會讓孩子實現留學夢。根據調查，有計畫讓子女出國的家長中，有77.5%已開始準備讓子女出國學習的經費。其中，則有一半以上以「定存/儲蓄」（56.9%）作為工具，其次則是透過「股票／基金投資收益」（46.3%），而排名第三的是「保險商品」（37.5%）。顯見面對教育金準備的長期抗戰，多數家長還是採取較為保守的策略，尤其上有老、下有小的三明治爸媽，手上能活用的資金有限，更是要深思熟慮慎選工具。而分紅保單「分擔風險，紅利共享」的特色就受到不少父母青睞，除了壽險保障外，更可透過長期持有，分享保險公司的經營成果，是儲備教育基金的最佳工具。

保誠人壽推出創新的保險顧問媒合平台，由專業顧問針對不同家庭量身打造最適方案。 圖／保誠人壽 提供

保險顧問媒合平台量身打造最適方案 多元商品任選

如何將家庭收入分配最大化，兼顧日常開銷同時儲備未來？勢必需要專業的協助。家長在為孩子儲備教育基金時，除了考量到基本教育，更需要提早擬定教育規劃，部署將來出國遊學、留學所需的銀彈。保誠人壽全新推出的保險顧問媒合平台，讓忙碌的三明治家長們，可以一站完成顧問預約、規劃諮詢與商品了解，不但有專業顧問為家庭量身打造最適合的方案，並提供短、中、長不同年期的商品依需求進行配置，不用擔心保險業務強迫推銷特定產品，讓家長能安心、有效率的做好準備，為孩子開啟通往全球村的大門。

即日起至12月31日，只要透過保誠人壽保險顧問媒合平台活動網頁成功預約顧問並完成諮詢，就有機會獲得「200元兩大超商二選一購物金」 （共225份）；活動期間預約顧問並完成投保，即可抽「3,000元多選一福利即享券」（共10名），12大品牌擇一使用，實用好康等你拿。讓保誠人壽陪伴所有的三明治爸媽們，及早準備，才能掌握主動權，打造專屬每個家的幸福方程式！

立即預約>> 保誠人壽保險顧問媒合平台活動網頁