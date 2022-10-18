台灣國際智慧能源展明登場 展出規模創新高

全台規模最大淨零永續暨綠色能源展會平台「台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan)」將於明(19)日於南港展覽館一館正式登場。本屆展會首次新增「台灣國際多元創能展」、「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，納入更廣泛且全面性的零碳能源系統，共展出1,000個攤位，展覽規模成長40%、創下歷年新高，預計吸引萬名業者齊聚交流。

國家發展委員會副主任委員高仙桂指出，面對世界各國淨零碳排法制化、國際大廠供應鏈脫碳化，以及綠色金融全球浪潮，今年初國發會已公布台灣2050淨零排放路徑的四大轉型策略與兩大治理基礎，預計將於今年底公佈十二項關鍵戰略具體執行內容，產官學研攜手，掌握全球龐大綠色商機，落實台灣零碳願景。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，落實淨零轉型是持續提升台灣整體產業國際競爭力的重要指標之一，SEMI長期致力於打造政府與產業交流平台為目標，在淨零永續旅途中，透過全球永續委員會以及能源產業部介接產、官、學、研進行綠能政策及跨界技術發展之溝通交流，助力能源產業健全發展，推動台灣淨零永續轉型之新局。

外貿協會副秘書長李惠玲則表示，Energy Taiwan今年以4個特點呈現再生能源產業的豐沛動能，分別是：展覽規模增幅歷年最高，達到千個攤位、再生能源解決方案最完整，新增多元創能展及淨零永續兩展、國際交流最多元，共有12國業者及6個國家館參與展出；此外，首辦永續獎，鼓勵參展廠商攤位設計導入永續理念，共同為地球盡一份心力，並結合大眾綠能教育，讓綠能新知向下扎根。

台灣國際智慧能源週是全台最具指標性的能源年度盛會，本屆展會聚焦五大展區，除「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主力外，更新增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」兩大全新展覽，期望導入國際技術能量與資源，推動台灣能源產業轉型升級。展前記者會上，各領域的再生能源指標業者分享最新的產業趨勢及未來展望。