台灣中油與倍速羅得 簽署綠能發展合作備忘錄

響應政府能源轉型政策，積極推動台灣綠能與減碳技術研發暨相關產業發展，台灣中油公司與倍速羅得公司於今（18）日簽署綠能發展合作備忘錄，未來雙方將在綠色能源領域進行技術合作，期待為我國達成2050淨零碳排之願景建立堅實基礎。

簽署儀式於中油大樓圓弧廳舉行，在經濟部主任秘書陳怡鈴見證下，由倍速羅得董事長黃天德和台灣中油董事長李順欽共同簽署合作備忘錄。倍速羅得公司在比爾蓋茲創立的突破能源風險投資基金（Breakthrough Energy Ventures, BEV）支持下已開發許多國際地熱發電案場，雙方希望結合倍速羅得公司從探勘到建廠的經驗與台灣中油多年油氣探採工作的實務經驗，一起為我國綠能的推動開創新局。雙方並將以花蓮瑞穗地區地熱能源開發為合作起點，展現雙方共同推動淨零、永續的決心。

台灣中油董事長李順欽指出，身為國營企業，除了肩負維護國家能源安全及穩定供應油氣的責任外，配合國家能源轉型政策已擬定「優油」、「減碳」及「潔能」三大策略，並且穩健轉型中，具體方向包含推動石化品高質化、多元能源供應、環境友善製程、碳捕捉再利用與封存、發展再生能源以及建立氫能供應鏈等，以實現CPC(Clean Power Company)新願景，期待藉由本身的核心技術，再借重倍速羅得公司的國際經驗，達成國家淨零永續目標。

此次雙方簽署合作備忘錄已協議以花蓮瑞穗地區地熱開發為合作起步，將密集啟動人員技術資訊交流，共同完成探查任務，以加速突破過去地質探勘的瓶頸，朝更多元的自有能源開發邁進，日後更會結合雙方優勢及實務經驗，陸續推展其它綠能案場開發的合作，共同讓我國淨零碳排目標早日實現。