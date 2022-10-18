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產業署推數位青年T大使計畫 受訓完平均薪資高5%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
為提供國內企業數位轉型人才需求，數位產業署推動「數位青年T大使計畫」。記者余弦妙／攝影
為提供國內企業數位轉型人才需求，數位產業署推動「數位青年T大使計畫」。記者余弦妙／攝影

因應數位經濟興起，數位發展部數位產業署推動「數位青年T大使計畫」，針對各行各業數位轉型所需人才提前布局，協助企業創新商業模式與優化，達到人才補位與帶動青年薪資成長之目標。

產業署今（18）日指出，截至今年10月，已連續辦理三屆、培訓全台1,325位青年，參與實作企業來自製造、觀光、金融、資訊等各領域計336家次、企業業師計388人次，受訓學員中非資管資工系青年參與比例達87%，第一、二屆訓後敘薪平均薪資3萬7,941元，較一般畢業生平均薪資提升約5%。

數位轉型已是各行各業發展重要動能，為提供國內企業數位轉型人才需求，政府自2020年起進行數位青年（簡稱T大使）培育，招募大學應屆畢業3年內之青年進行數位能力養成，培訓完成後，投入職場協助企業順利轉型，提供產業所需人才。

數位部政次李懷仁致詞時表示，該計畫從經濟部到數位部，是協助青年參與數位轉型很重要計畫，過去受到很多企業跟職場協助，不只幫助青年參與數位轉型中的解決方案，還幫助他們投入職場、充電就業的方案，這是一個多元的方案，同時企業也可以找到數位領域人才。第三屆總計培養逾1,300位青年，其中有五成四的T大使在完全訓練順利就業。

產業署表示，更特別的是，為凝聚T大使們的向心力、強化數位力，本次T大使計畫將首度發行NFT，規劃與akaSwap平台合作，並由台灣知名NFT藝術家阿亂（王新仁）擔任設計總監，共計發行T大使、T師父/T麻吉與數位之星得獎團隊的3款靈魂綁定的專屬NFT，因具有不可交易、不可轉讓的特性，T大使們可持專屬NFT做為未來各項校友活動的入場憑證。

產業署說，T大使計畫提供為期20周至少230小時的數位轉型培育，由業師帶領青年進入企業場域實作，可具備數位轉型基礎經驗與跨部門溝通協調能力，若於培育期間通過階段性評核及考取國際證照，更可獲得最高10.9萬元實作獎勵金。

產業署說，第三屆T大使畢業祭活動將於29日熱烈開展，上午將進行數位之星閃電講決賽暨頒獎典禮，以展現T大使培訓成果、並現場空投NFT做為專屬畢業禮物；下午則進行畢業典禮暨就業媒合嘉年華，以線上結合線下方式展開為期一個月的就業媒合活動，總計提供平均月薪達4萬元以上、近400個職缺，期盼為企業及青年成功媒合。

NFT 薪資

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