全球主要債市資金呈淨流出狀態

美國最新公布之就業及通膨數據皆提高了市場對聯準會持續升息的預期，債市在本周包括量價皆相對疲弱。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周三大主要債市續呈淨流出狀態，包括投資級債、非投資級債及新興市場債分別淨流出63億、12.2億及23.1億美元。

安聯投信表示，過去一周包括9月份核心通膨以及表現強勁的就業市場，使市場預期年底聯準會的升息政策應會維持鷹派，並擔憂如此可能影響未來經濟表現，而快速升息也使美國10年期公債殖利率過去一周正式突破4%關卡，今年以來已走升了251個基點，並使全球主要債市在過去一周幾乎全線走跌，其中又以政府債券及通膨連結政府債券等跌幅較大，僅有美國非投資級債單周小幅收紅，為債市中相對抗跌者。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在包括通膨、升息及地緣政治等各式變數影響下，今年市場波動大，而反應市場情緒的指標之一－波動率指數年初至近期升幅已超過八成，並使多數金融資產表現不盡理想。

許家豪表示，雖今年以來全球股債市大多表現逆風，但考量現階段利率已來到相對高點，升息因素對債市的影響已來到相對較高位置，從此時間點往後看，反而可開始考慮逐步增加債券部位；其次，從明年景氣角度來看，可能疲軟的情勢也對債券市場相對有利。

許家豪表示，從近期聯準會公布數據來看，當前通膨降幅仍低於預期，美國聯邦基準利率預估會上調至4.5%至4.75%，升息終點則有機會落於明年首季。按照過往經驗，在升息終點左右通常是加碼債券的較佳時點，若以此推估，今年底到明年初或可開始布局。

展望後市，許家豪指出，利率水準應仍將維持在高檔一段時間，投資人需要適應此一全新局勢，並面對投資市場的修正。但長期來說，聯準會的立場與明年出現的經濟前景不佳，則有望對債市穩定帶來一定支撐，接下來應持續關注包括核心通膨及非暫時性長期通膨等指標後續發展。

在債券的投資方面，許家豪指出，近來投資級債公司獲利成長放緩，不過利息保障倍數仍高、現金佔資產比重回歸正常水位；此外，美國非投資級債企業償債能力高、負債財務結構健康，加上非投資級債今年發行量較去年大減，或可帶來一定支撐；在投資時建議可以包括較高評級的信用債組成美元收益複合資產，並以多元分散進行配置。