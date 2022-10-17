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邊境開放需求尚未大量浮現 小型旅行社仍大放無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
邊境已開放不到一周，旅行社無薪假竟然又回升。聯合報系資料照
邊境已開放不到一周，旅行社無薪假竟然又回升。聯合報系資料照

邊境已開放不到一周，旅行社無薪假竟然又回升。勞動部今（17）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，現有2,310家、15,055人實施無薪假，較上期增加1,719人，其中小型旅行社再通報實施近1,200人，製造業一家工具機通報百人。

上一期因迎接邊境開放，旅行社取消無薪假，致無薪假人數減少4,714人，其中旅行社就佔3,154人。但沒想到，邊境開放不到一周，無薪假人數又回升1,719人，其中，支援服務業（含旅行社）增加1,195人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期新增加的，主要都是9月停止實施後、10月接續通報，納入本期統計，且多為小型業者。

她表示，邊境開放，通常大型的業者已經先恢復，先行規畫各種出國行程；因市場需求還在升溫階段，邊境解封至今未滿一周，需求尚未大量浮現，因此小型業者仍維持實施。

王金蓉觀察，多數消費者在國境解封後也會有出國的計畫，仍須一些時間安排假期、行程等；雖然這期旅行社無薪假情勢有回升，但整體市況仍應是往正面的方向走。

值得注意的是製造業無薪假仍在緩步增加中。勞動部統計，目前有194家、3,563人實施無薪假，較上周增加208人。王金蓉說，其中有一家金屬機電工業的工具機業者就占100多人，經了解是國外訂單減少，因此實施短期減班休息，一個月實施二至四天無薪假，亦已轉請經濟部了解產業需求。

根據勞動部統計，目前實施無薪假人數以支援服務業（含旅行社）的7,012人最多；製造業3,563人次之；批發零售業的1,322人排名第三。

無薪假 旅行社 勞動部

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