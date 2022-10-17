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旅館業喊缺工 勞長：有生意上門 怎可不加薪？

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
邊境解封，桃機第二航廈有許多出境旅客排隊報到。記者季相儒／攝影
邊境解封，桃機第二航廈有許多出境旅客排隊報到。記者季相儒／攝影

邊境解封，觀光產業出現大缺工。勞動部長許銘春今（17）日在立法院社福委員會表示，依最近的就業服務機構的媒合狀況來說，觀光產業是「供大於需」。勞動部現與業者協商，針對業者提供中南部薪資在2.8萬元、北部3萬元以上職缺，啟動為期三個月專案媒合。

許銘春也向業者喊話，住宿餐飲業是我國中高齡、婦女二度就業的首選，服務業薪資長年偏低，現在既然有生意上門，供需就是很明顯，「怎麼能不提高薪資、照顧國人就業？」

她表示，勞動部搭配「安穩僱用獎助」及「中高齡僱用獎助」，都有提供雇主薪資補貼。此外，若業者認為應徵者技術不夠，勞動部也提供各種訓用合一補助，業者可多加善用。她強調，勞動部窮盡一切方法媒合國人就業。

許銘春今日赴立法院社福委員會進行業務報告並備詢，多位朝野立委關切觀光業缺工議題。許銘春表示，旅宿業大缺工有兩大關鍵問題，一是薪資條件不對等、二是工作職務內容不明確。

她更舉晶華酒店為例，晶華提出需要100多人，勞動部協助推介了三倍人力達400多人，最後竟然只錄取了十多人。主要原因是第一次面試和第二次面試期間拖太久，勞工就另覓他職去了。

許銘春指出，針對業者喊缺工，勞動力發展署10月7日已與相關旅宿業者開會，雙方就人力媒合為何無法對接進行討論。最近的旅宿業媒合是「供大於需」，代表中間還有空間。

民進黨籍立委賴惠員建議調整僑生留台的評點制度，也建議教育部和勞動部研擬配套措施，或鬆綁外籍生的工作時數，或援引澳洲的度假打工、解決短期缺工問題。

對此，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良回應，台灣已開放度假打工、但不屬於評點制，會與主責的教育部研商度假打工問題。

勞動部 薪資 觀光 餐飲業

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