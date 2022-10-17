美喆插旗台南打造全球最大SPC廠 陳本源：明年Q3拚產能滿載

石塑地板大廠美喆-KY（8466）台南新廠今（17）日落成，董事長陳本源表示，響應政府台商回台投資政策，美喆-KY用40年技術在台南投資興建新廠，工廠占地7,900坪，大手筆投資33億元並在今日正式落成，完工後台南廠將是全球最大SPC（Stone Plastic Composite石塑地板）產能工廠，總計有九條SPC全自動化產線，月產能928櫃，且新廠將全產能支援美國市場需求，力拚明年第3季新廠產能滿載。

陳本源指出，今年集團邁入40周年，同時亦完成未來布局的重大計畫－擴建台南新廠，以「傳誠四十載，揚帆新征程」為主軸，在產品創新研發、規模自動化生產、團隊優質化等各面向已陸續完備，接下來將全面搶攻北美SPC石塑地磚市場商機，讓集團銷售版圖再擴大。

陳本源表示，美喆-KY對台南新廠的第一目標是2023年第3季達到產能滿載，第二則是透過新廠全自動化、研發技術、先進設備，以及利基型專利研發新品如稻殼地板等，2024年目標全力衝刺集團毛利率。

陳本源指出，原先集團對台南新廠目標是2023年首季達成產能稼動率100%計劃，但今年六、七月明顯感受到全球經濟不佳，歐洲客戶拉貨放緩，雖然對美喆-KY開拓美國裝修市場新藍海影響有限，但在穩健經營考量下，將新廠產能滿載目標延後到明年第3季。

據Datalntelo研究機構統計，2021年至2028年全球SPC石塑地磚市場每年複合成長率將達9.2%的高成長力道。

陳本源表示，明年美喆-KY營運確定將超過今年，接下來將全力衝刺北美消費市場、穩固歐洲商用市場，並加大東南亞市場布局，打造未來黃金10年營運成長動能。