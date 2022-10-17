勤業眾信捐贈五峰國小太陽能發電設備 助校園自產發電

奠基於Deloitte全球推出WorldClimate行動計畫，預期2030年前達到淨零排放之目標，勤業眾信聯合會計師事務所今（17）宣布，發揮再生能源及基礎建設領域專業智識，出資經費並匯聚資源予新竹五峰國小建置太陽能電板，提供偏遠地區學校使用自產電能，發電收入挹注可做為營養午餐經費來源，更能促進能源教育之落實。教育使命與能源轉型雙軌併行，攜手未來人才迎向「Better Futures」。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，專業服務組織除了提供客戶優質服務外，更應創造社會價值、落實永續經營。本次捐贈新竹五峰國小建置太陽能電板，預期每年可創造穩定的發電收入、未來20年合計可達數百萬元；太陽能電板裝設成本約超過百萬元，換算之下，本次捐贈將創造超過雙倍的效益。太陽能發電收入將全數供校方作為校務使用，有助校方採購教育物資或豐富化營養午餐等用途。

而除了實質上的發電收入挹注，本次捐贈太陽能電板同步接軌Deloitte全球WorldClass行動計畫與聯合國永續發展目標（SDGs），啟動偏遠地區學童教育和生活改善計畫，幫助五峰國小學童能進一步認識太陽能，致力縮短城鄉教育資源差距和培養未來人才，促進能源教育之落實。截至今年五月底，WorldClass已影響全球超過3,360萬人，期盼持續在組織內部、產業企業與社會公眾各面向，持續創造正面影響力。

「勤業眾信聯合會計師事務所 x 五峰國小太陽能電廠落成啟用儀式」特別邀請到勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務營運長潘家涓與執行副總經理龍小平、教育局駐區督學吳靜宜、五峰國小前校長（現任梅花國小校長）葉惠雯，以及大同智能股份有限公司總經理黃允巍共襄盛舉。五峰國小學童特別規畫賽夏族歌曲表演，而為了讓學童們能更瞭解台灣能源現況，勤業眾信亦安排導讀經濟部能源局編製之《能源魔法師》繪本，成功引起孩童們踴躍探索台灣能源的好奇心。

勤業眾信聯合會計師事務所永續長姚勝雄指出，勤業眾信長期參與偏鄉改善計畫、舉辦Impact Day、捐贈物資、響應愛心捐血、選定四月世界地球日舉辦「環保月」；近年，更推出新創企業健檢、開辦新創”DEEP”（Deloitte Entrepreneur Education Program）課程、舉行卓越管理企業（BMC）評選等。2021年出版《年度影響力報告》（Taiwan Impact Report）時，詳述勤業眾信落實ESG之成果；亦號召逾200名合夥人簽署《綠色宣言》，倡議與承諾減碳作為。未來，將發揮Deloitte於再生能源及基礎建設累積的解決方案，從策略面、營運面、技術面及財務面等全方位顧問經驗，配合政府推動綠能政策，響應全球淨零碳排趨勢，為台灣能源轉型盡一份心力。