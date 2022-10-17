開發電源及穩定供電 台電發行第六期無擔保普通公司債
台電為持續開發多元電源及電網，確保穩定供電，今（17）日經常務董事會通過，預定於11月中旬發行今年度第六期無擔保普通公司債112億元。
台電本次籌資主要因應興達電廠燃氣機組更新改建計畫、大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫及林口電廠更新擴建計畫等。
台電指出，本次公司債發行條件如下。三年期無擔保普通公司債：利率1.85%發行14億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；五年期無擔保普通公司債：利率1.95%發行77億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一。
十年期無擔保普通公司債：利率2.15%發行21億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。
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