開發電源及穩定供電 台電發行第六期無擔保普通公司債

台灣餐飲興起近兩年興起美國風，包含八方雲集、六角國際旗下的段純貞牛肉麵，都已經在美西插旗，而在3年前就要進軍美國的瓦城，受疫情延宕後終於定下明年第三季的展店計畫。但要複製台灣的連鎖化成功，至少有三大難題要克服，董事長徐承義已擬好對策。

2022-10-17 11:29