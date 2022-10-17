藍智庫：蔡政府應重規劃能源政策 納入核能作基載電力

針對中研院前院長李遠哲日前透露蔡英文總統稱「2024後能源政策沒她的事」，國民黨智庫今天發出新聞稿提出三建言，呼籲台灣必須重新規畫能源政策，政府應召開全國能源會議，體檢電力政策並提出解方；2050年要達成淨零碳排，應減少石化能源，讓現有核電廠延役，重新納入核能作為基載電力。

國民黨智庫表示，近期跳電頻傳，蔡政府2025非核家園時間也即將到來，許多機構也早已表明供電不穩將成為台灣經濟與國安的隱憂，如美國商會發布「2022台灣白皮書」，提醒台灣安全及穩定的能源政策供應須馬上處理；工總也一再表明，停電業界損失慘重，蔡政府應重新檢討能源政策。

中研院前院長李遠哲日前接受專訪表示，蔡英文的能源政策錯誤，並揭露蔡英文回覆：「能源政策2024年後不是她的事」。

國民黨智庫指出，蔡政府能源政策錯誤，早已展現在全台供電不穩、台電虧損持續擴大上，許多專家學者一再呼籲與示警，李遠哲竟然近日才認知到「蔡政府能源政策錯誤」這件事情；而2024年能源政策確實不是蔡英文總統的事，但卻是所有台灣人民的事。能源政策應該是全面性及長期性的政策，需要通過專業人士周延的討論與訂定，豈容蔡政府如此短視而賠上台灣的未來？

對此，國民黨智庫再次提出建言，第一，台灣必須重新規畫全面的能源政策，政府應召開全國能源會議，體檢電力政策並提出解方，讓能源供應穩定、經濟持續發展、產業轉型升級、全民生活安定；第二，國際源趨勢近年有了重大改變，除考慮充分穩定供應之外，低碳能源已成優先選擇。

第三，肺癌近十年已經變成台灣的國病，空氣汙染就是造成肺癌的原因之一。大量使用燃氣、燃煤等化石燃料，不僅產生溫室氣體，也會造成嚴重空氣汙染。為了民眾的健康，以及2050年淨零碳排，未來除了要盡速減少石化能源、提升儲電技術外，還要積極發展「減碳」跟「除碳」等「負排放」技術。

此外，國民黨智庫強調，俄烏戰爭引發的連鎖效應，也反映在全球能源市場混亂上，迫使許多國家重新規劃能源政策，但台灣卻依然大量依靠會有碳排的天然氣發電；而且台灣的天然氣都從國外進口，一旦運輸發生問題，全台電力中斷將引發經濟及國安危機。因此呼籲，在綠能技術還沒充分提升前，2050年要達成淨零碳排，應讓現有核電廠延役，並重新納入核能作為基載電力。