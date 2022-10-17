離岸風電高峰會 經長王美花：海外風電今年對台投資100億美元

歐洲在台商務協會（ECCT）今（17）日舉辦「2022全球離岸風電高峰會」，經濟部長王美花表示，政府預估年底海上有望出現200座風，今年前八個月台灣海外投資也因離岸風電增加100億美元。歐洲在台商務協會則提到，蔡總統宣示要把台灣打造成「堅韌之島」，那麼離岸風電快速發展就不可或缺。

經濟部資料指出，截至去年底，全台共有完成兩座示範風場，合計43座離岸風機。對於目前距離年底200座風機還有多大差距，王美花受訪表示，能源局周周都在掌握數量，但因為風機安裝有不同的形態，因此不清楚現階段有多少座。

王美花致詞表示，離岸風電為台灣淨零排放提供一個技術可行的途徑，台灣政府也將其納入2050淨零排放12項策略之一，許多國家也已提升離岸風電發電量目標。

她說，政府預估年底海上有望出現200座風機，如此爆發性的離岸風電成長量，不僅讓台灣本土供應鏈克服學習曲線，更是帶來龐大海外投資，今年1至8月核准的海外投資就達到100億美元。

王美花接著說，為了確保2026年之後仍有穩定需求，經濟部也釋出在離岸風電第三階段區塊開發每年釋出1.5GW；9月截止申請已有六家開發商投標，也相信明年會有更多能源公司投入台灣離岸風場。

最後，經濟部也會持續新興技術保持開放態度，包括浮動風機、離岸風電與氫能結合等，期盼離岸風電可以在台灣淨零排放上扮演更重要角色。

歐洲在台商務協會副理事長尹容（Giuseppe Izzo）致詞提到，台灣經過兩年時間終於遠離疫情，干擾離岸風電發展的邊境管制也終於被解除。他提到，蔡總統於雙十節提到，要將台灣打造成「堅韌之島」，其中關於能源安全更是不可或缺，烏克蘭目前困境顯示台灣必須加速綠能發展，降低對於國外石化原料的依賴性。

尹容說，台灣離岸風場去年大幅進展，但也不能忽視離岸風電開發商及供應鏈都面臨許多規範挑戰，包括面臨國際化、航道等挑戰，另外也必須提升台灣貧乏的基礎建設，以因應未來新興風機技術。

全球風能理事會亞洲總監Mark Hutchinson則說，俄烏戰爭推升全球原物料情況下，台灣國產化目標應該保有更大的彈性，這不僅是讓開發商及供應鏈有更現實的商業模式，也會讓台灣在亞洲地區上更有競爭力。