六福報喜！全台唯一酒店式頂級綠商辦開工動土

六福旅遊集團（2705）營運報喜，今（17）日旗下六福酒店式商辦大樓舉行動土開工大典，位處松江南京商圈核心的全新六福酒店式商辦，改建後為地下6層、地上21層鋼骨結構造A+商辦大樓，預計2026年完工，改建後總樓地板面積將達6,350坪。以環境永續為前提，將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築標章、綠建築標章、智慧建築標章及耐震標章，國內外5大建築標章認證，打造結合減碳、健康、科技、商務的永續辦公大樓。

六福旅遊集團總裁暨六福開發建設董事長 賴振融表示：「本案將成為酒店式頂級綠商辦指標，除委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造，更將一舉取得國外LEED綠建築與WELL健康建築兩大標章，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，將為全台商辦寫下嶄新里程碑。」

賴振融進一步指出，展望台灣商辦市場，未來台北商辦市場將朝M型化發展，頂級商辦剛性需求殷切，市中心及市郊區辦公室租金將逐步拉大，在跨國企業紛紛提出明確的淨零目標後，預期台北將會快速跟上，企業租戶將更重視選擇符合ESG概念的辦公大樓，以符合永續目標。未來外商租借辦公室首重綠建築，綠商辦需求成長，但目前信義計畫區僅3棟大樓擁有LEED標章認證，未來綠建築供應鏈將供不應求。