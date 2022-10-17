尼莎颱風積淹水達183處 王美花：今天上午剩19處
尼莎颱風昨（16）日晚間解除颱風警報，但颱風外圍環流及東北季風仍然持續對北部帶來豪大雨。經濟部長王美花今（17）日表示，這次積淹水地區曾達183處，今天上午8時剩下19處；停電戶數也從約3,600多戶停電，目前已經恢復3,300戶。
王美花補充，剩餘300戶必須要等土石流先清除，台電才能進場修理。她也說，雖然颱風警報已經解除，但是仍有淹水、河水水位偏高及水庫放水的情況，仍提醒民眾注意安全。
而在水情方面，王美花說，基隆地區持續降雨，基隆河川流穩定，新山水庫蓄水率已達八成以上並持續上升，因此將水情燈號由綠燈調整為水情正常。
她也表示，目前全台除了曾文水庫水位偏低，其餘水庫都接近滿庫，必須進行高水位操作，以利後續枯水季水資源調配使用。
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