尼莎颱風積淹水達183處 王美花：今天上午剩19處

國內新冠肺炎新增確診案例數每日仍有4至5萬例上下，但由於世界各國幾乎都恢復正常生活，國人也逐漸放下對疫情的恐懼，回歸正常外出消費。過去兩年多以來，國內疫情話題每次升溫，受到最明顯影響的即是餐飲業，現在出現復甦曙光，餐飲業是否已經回到疫情前的正軌，也備受關注。不過，從經濟部統計處每個月公布的零售、餐飲營業額中，要怎樣才能看出是否會到疫情前的水準呢？

2022-10-17 07:00