美國台灣形象展閉幕 推動台美關係深化 貿協：明年續辦

首次由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的「2022年美國台灣形象展」，今天於華盛頓特區雷根大廈會展中心閉幕，展覽3天共吸引超過8300人次，畫下完「美」句點，貿協表示，明年將在經濟部國際貿易局的支持下，持續辦理台灣形象展，協助企業拓展商機、建立人脈，推廣台灣優質形象、深化交流。

「2022年美國台灣形象展」期間吸引美國各政府部門，包括交通部、商務部、國防部、衛生部等官員來訪，重要買主GM、Ford、Rivian等汽車大廠及知名電信商Telamon、國家兒童醫院、約翰霍普金斯醫學院到場觀展，維吉尼亞州、德發瓦州議員、華盛頓國會議員助理團、前捷克駐美大使、共和黨州領導委員會、華裔醫生協會等團體也進場參觀，主辦單位逐一安排專屬導覽員完整解說，讓貴賓體驗精緻的文化、時尚、科技與創新饗宴。

今年美國台灣形象展大會以舞鈴劇場開場展演「美麗島嶼--台灣」呈現台灣生命力、島嶼之美，科技台灣、世界台灣等意向，舞者高拋扯鈴的技術顛覆參觀者對扯鈴的印象，觀眾熱情鼓聲不斷。

展期間「Sharetea歇腳亭」分享珍珠奶茶，該公司計畫在今年底於美國市場展店至150家規模，每天下午建醮活動(Happy Hour)時光都吸引許多民眾排隊一搶而空；另外，展期間有氧熱舞帶動跳，吸引許多熱愛舞蹈的民眾共同體驗珍奶舞，一起度過歡樂、健康的下午時光。

海洋生態旅遊館向民眾介紹該館從垃圾掩埋場演變成生態博物館過程，同時行銷基隆城市；文化總會籌組的台灣文化館展出廟會各種文化表演的道具與體驗，讓當地參觀民眾讚嘆台灣文化的精彩與多樣化；工藝中心展出台灣設計師手工藝作品，並提供手作體驗活動，現場接獲客製化訂單；觀光館不僅可體驗書法之美、還可以品嚐台灣高山好茶，參觀人潮絡繹不絕，許多美國民眾都表示想到台灣一遊。

智晶光電所則展示微型顯示器，可即時在腳踏車風鏡、泳池蛙鏡上顯示運動心跳、血氧數據等，已有紐約買主進行洽談；聚陽實業首次於美國展示EMS翹臀褲，吸引某紐約成衣大廠立刻簽署MOU，另也有機能服飾買主體驗該產品後，希望可立即引進美國市場，顯見台灣智能服飾競爭力十足，在美國市場有高度銷售潛力。參展廠商彼此間也找到異業結盟的契機，考量無法用肉眼觀察出智能運動衣所帶來的改變，聚陽實業和智晶光電討論出可用顯示器展示運動數據，能更明確感受到智能衣的變化；RDI公司為來自芝加哥的電子回收廠商，也與Acer Gadget洽談，未來可透過RDI提供的維修、整新服務，重新上架於第三方平台，有效提升循環經濟效益。

此外，維吉尼亞州議員及友台小組成員來訪，除試乘鴻海Model E與GMCadillac，對於格斯展出的鈦酸鋰電池相當感興趣。格斯表示，美國強調在地生產及自建電池供應鏈等政策，中製電池目前在美國並不受青睞，而台灣電池安全性、電池壽命以及能量密度都極具競爭力，維吉尼亞州議員特邀該商洽談，為台美未來電池產業合作奠定基礎；外貿協會並特別協助未能到場的加拿大新創公司L商與光寶進行視訊洽談，L商正規劃充電站計畫，與光寶相談甚歡，雙方將後續討論合作計畫；美國共享滑板車、腳踏車蔚為流行，BESV所展出的電動腳踏車提供智慧動能電力輔助模式，備有一鍵即時加速模式可應付不同地形，許多民眾主動詢價，希望能早日在美國買到該產品。