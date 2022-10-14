前8月台電發購電量核能占比降2.5個百分點 再生能源提高2.2個百分點

主計總處發布國情統計，今年1-8月台電總發購電量1689億度，成長2.4％，其中燃氣、燃煤及核能三者合占88.5%，低於去年同期的89.3%，核能占比降2.5個百分點，再生能源占比8.2%，提高2.2個百分點。

主計總處表示，根據台灣電力公司統計，1-8月台電自有發電量1,296億度，較上年同期成長2.3％，購電393億度，成長 2.6％，合計總發購電量1,689億度，成長2.4％。

以總發購電量投入能源結構觀察，燃氣720億度(占42.6%)最多，其次為燃煤620億度(占36.7％)及核能156億度(占9.2％)，三者合占88.5％，低於上年同期之89.3％，其中核能占比降2.5個百分點，主因核二廠1號機於去年7月停機退場所致；另再生能源在綠能政策推動下，成長逾4成1，占比8.2%，提高2.2個百分點。

111年1-8月台電售電量1,555億度，較上年同期成長2.0%，其中電力用電成長3.3％，主因國內半導體及電腦產業生產動能續強，致整體製造業用電量增加，營業用表燈用電量亦成長1.8%；非營業用表燈用電量則因上年6-7月為三級警戒期間，家庭用電增加，基數較高，負成長2.1％。

1-8月台電售電收入4,101億元，較上年同期增6.2％，其中電力用電2,987億元(占72.8％)增8.0％，非營業用及營業用表燈用電亦分別增0.5％及4.6％；1-8月平均每度售電單價2.64 元，較上年同期增4.1％，主因7月起針對用電大戶調漲電價，加以上年6-7月針對部分用戶暫停實施夏季電價，基數較低所致。