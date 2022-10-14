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中佳電力與美國奇異簽MOU 達成設備採購共識

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
民營電廠中佳電力與美國GE集團簽署採購暨投資雙向備忘錄。美國在台協會理事主席莫健James Moriarty（後排中）與美國商務部副助理部長Pamela Phan（後排右三）出席見證。中佳電力提供
民營電廠中佳電力與美國GE集團簽署採購暨投資雙向備忘錄。美國在台協會理事主席莫健James Moriarty（後排中）與美國商務部副助理部長Pamela Phan（後排右三）出席見證。中佳電力提供

民營電廠中佳電力預計於2025年併聯商轉發電，13日與國際能源巨擘美國GE奇異集團簽署備忘錄（MOU），與奇異集團旗下奇異燃氣發電GE Gas Power達成設備採購共識，GE集團專責財務和技術投資部門GE Energy Financial Services（GE EFS）也就投資中佳電力同意尋求資本合作機會。

配合政府多元來源能源政策，中佳電力於今年6月29日取得台電公司商轉燃氣機組購售電合約，將在台中港區興建天然氣電廠裝置容量611MW（百萬瓦），預計在2025年併聯商轉發電。

中佳電力董事長王應傑指出，美國奇異集團早自1950年代供應台電公司發電機組，一路走來與台灣經濟發展淵源深厚。王應傑強調，中佳電力與奇異集團合作，可以持續穩定國內用電需求，加速產業升級轉型，維持台灣的全球經濟競爭力。

具備法律效力備忘錄簽署儀式於美東時間13日上午在美國華府舉行。中佳電力由董事長王應傑率團出席，美方出席人士包括奇異燃氣發電總裁暨執行長Eric Gray、亞洲區總裁暨執行長Ramesh Singaram以及GE EFS 董事總經理暨全球電力負責人Patrick Leahy等人，美國在台協會理事主席莫健與美國商務部副助理部長Pamela Phan亦出席見證。

奇異 美國商務部 GE

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