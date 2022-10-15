台灣人壽TeamWalk App 凝聚企業員工向心力 落實ESG創造四贏共好趨勢

後疫情時代，員工的健康被視為幸福企業的重要指標，台灣人壽推出「TeamWalk」龍來健康走職場健康管理APP，邀請企業共同加入ESG行列，提供企業健康管理及事後團險服務，參加TeamWalk其參與率還可換算保費折減反映到團險保費，台灣人壽也可透過健康數據分析，設計更符合這些族群的外溢型保單，提供更多元保險保障，且遊戲化手遊設計，更可激勵企業員工養成運動好習慣，為企業團險打開全新的藍海策略。

圖／台灣人壽 提供

台灣人壽企業保險部部長林國雄表示，面對企業的社會責任，因其耗費大量的企業時間與成本、導致「員工正向發展」常常淪於口號；「有鑑於此，只要參與台灣人壽團險的企業，就能使用我們推出的『TeamWalk』APP，透過遊戲化健康管理設計，提供企業員工個人、雙人以及團體PK模式，以打卡、解鎖任務，提升企業員工參與意願以及使用習慣。」

他分析，透過「健行」的運動模式，鼓勵員工參與、競賽，對內可以凝聚員工情感、鍛鍊體魄，對外可向體育署申請企業運動企業認證憑證、有助提升企業形象，讓許多投保團險的企業無後顧之憂；而後台保留的數據更可作為企業下次延伸活動的依據，對不少公司行號來說十分受用。

隆大營建副總經理謝嬴賢表示，自公司實行TeamWalk APP後，員工的彼此的情感交流增進不少；透過TeamWalk APP的健康數據隨時量化追蹤、團險保障隨時便利查詢、促進職場團結凝聚力線上競賽與遊戲、節省團險查詢時間提升員工感受等的各項功能，大家會開始分享健康、運動狀況，人事及安衛品管室的同仁，鼓勵大家組隊，互相交流運動心得。9月份時隆大營建舉辦澄清湖健走活動，整個活動走了6公里後，董事長邀請全體員工用餐，之後接續阿公店水庫健走，健走活動也開始成為固定的企業活動。

林國雄補充說明，TeamWalk APP創造新的團險商業模式，打破跟團險客戶的距離；團險投保後加上APP的運動效果，讓企業員工更加健康，相對降低團保保費，達成員工、企業、壽險與社會的四贏效果。再者，企業更可以查詢員工投保內容、未來更可以作為理賠申請，讓整體流程更加迅速有效率。