經濟部長王美花赴矽谷拜訪企業 將有300億元商機要談

經濟部長王美花表示，在簽署七項合作備忘錄後，明日將前往半導體重鎮的矽谷，拜訪相關IC設備軟體設備與應用材料公司，如果此行順利可望帶回300億元的投資與訂單。

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）台灣企業漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技等，在美國華府與GE（奇異）、Intel（英特爾）、RingCentral（鈴盛）等美商，簽署七項合作備忘錄（MOU），台美攜手搶進再生能源及5G高科技資通訊等先進科技商機。

王美花表示，TTIC架構反應相當好，明年將會在舉辦，但什麼時間、什麼地點舉辦目前尚未決定。此行電動車產業的回訪行動相當多，台灣企業許多產品技術反應相當好，吸引美國車廠與供應鏈。此外台灣廠商在5G的發展與美國的交流則可以期待有美好的成果。

王美花14日在美國華府雙橡園召開記者會，說明此次的成果。王美花表示，此次帶著企業一起來，為了全球商機，進行面對面的實體交流，並且在各國更重視供供鏈的韌性下，要讓全球夥伴的關係更堅固。

對於各方關切台灣表示，王美花希望傳遞的訊息是，即使台灣被封鎖，結果將是日本、韓國、中國大陸也會受到影響。海峽兩岸是全球最繁忙的水道，勢必影響到東亞經濟的躍進。而且台灣的晶片有六成出口到中國大陸，再由中國大陸加工生產為消費性產品銷往全世界，也讓大陸有很大貿易利益和經濟成長。

如果台灣的供應鏈安全，全球的經濟才能確保，因此台灣的安全穩定是理性領導者應該想到的事。