快訊

猶有民間鐵未銷：誰在北京抗議「習近平下台」？

騙烏干達學生當奴工！彰檢今起訴中州科大3人 聲押苗栗青發處副處長

士林大南路小吃店2樓今午竄火！一男送醫不治、一女無傷

經濟部長王美花赴矽谷拜訪企業 將有300億元商機要談

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／華盛頓14日電

經濟部長王美花表示，在簽署七項合作備忘錄後，明日將前往半導體重鎮的矽谷，拜訪相關IC設備軟體設備與應用材料公司，如果此行順利可望帶回300億元的投資與訂單。

台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）台灣企業漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技等，在美國華府與GE（奇異）、Intel（英特爾）、RingCentral（鈴盛）等美商，簽署七項合作備忘錄（MOU），台美攜手搶進再生能源及5G高科技資通訊等先進科技商機。

王美花表示，TTIC架構反應相當好，明年將會在舉辦，但什麼時間、什麼地點舉辦目前尚未決定。此行電動車產業的回訪行動相當多，台灣企業許多產品技術反應相當好，吸引美國車廠與供應鏈。此外台灣廠商在5G的發展與美國的交流則可以期待有美好的成果。

王美花14日在美國華府雙橡園召開記者會，說明此次的成果。王美花表示，此次帶著企業一起來，為了全球商機，進行面對面的實體交流，並且在各國更重視供供鏈的韌性下，要讓全球夥伴的關係更堅固。

對於各方關切台灣表示，王美花希望傳遞的訊息是，即使台灣被封鎖，結果將是日本、韓國、中國大陸也會受到影響。海峽兩岸是全球最繁忙的水道，勢必影響到東亞經濟的躍進。而且台灣的晶片有六成出口到中國大陸，再由中國大陸加工生產為消費性產品銷往全世界，也讓大陸有很大貿易利益和經濟成長。

如果台灣的供應鏈安全，全球的經濟才能確保，因此台灣的安全穩定是理性領導者應該想到的事。

王美花 美國

延伸閱讀

王美花訪美聚焦半導體 可望促成3百億訂單投資

美晶片管制殺到台積電？王美花：影響不那麼大

王美花14日見應材等美廠 可望促成新台幣300億元商機

經濟部長王美花：大陸鎖台將傷害東亞

相關新聞

前8月台電發購電量核能占比降2.5個百分點 再生能源提高2.2個百分點

主計總處發布國情統計，今年1-8月台電總發購電量1689億度，成長2.4％，其中燃氣、燃煤及核能三者合占88.5%，低於...

商業司帶領20本土連鎖業者 前進菲律賓

經濟部商業司於10月14至16日，帶領20家國內連鎖企業參與「2022菲律賓亞洲連鎖加盟展」，並於展中辦理「國際商機媒合...

中佳電力與美國奇異簽MOU 達成設備採購共識

民營電廠中佳電力預計於2025年併聯商轉發電，13日與國際能源巨擘美國GE奇異集團簽署備忘錄（MOU），與奇異集團旗下奇...

經濟部長王美花赴矽谷拜訪企業 將有300億元商機要談

經濟部長王美花表示，在簽署七項合作備忘錄後，明日將前往半導體重鎮的矽谷，拜訪相關IC設備軟體設備與應用材料公司，如果此行...

轉型無配套？經部：綠能建設403億已見成效

外界質疑政府大手筆編列新台幣8800億元進行再生能源轉型，卻忽略配套措施；經濟部今天澄清，8800億元應是指前瞻基礎建設...

Neo19租約談判卡關 房東宏泰集團可能接手「自己來」

國境終於解封，低迷許久的實體店面與零售市場，都已準備好迎接復甦商機，但屹立黃金商圈信義計畫區逾20年的複合式百貨Neo19，傳出年底租約即將到期，且業主與大房東宏泰集團談判現在仍然卡關，假使破局，Neo19是否會吹熄燈號？勢將牽動信義區商場版圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。