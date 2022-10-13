吳忠勳：核酸藥物供不應求 台灣應積極建亞洲生產基地

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳今（13）日表示，新冠肺炎疫情全球爆發後，帶動mRNA（信使核糖核酸）疫苗為主的核酸藥物市場前景看好，台灣應掌握全球核酸藥物供不應求趨勢，採取少量多樣（Scale-Out）模式打造亞洲核酸藥物生產重鎮。

台灣生物產業發展協會13日舉辦2022年度會員大會，同時擔任生技中心執行長的吳忠勳以「生醫大未來─核酸藥物國家隊策略」為題發表演說。他指出，生技中心正以全方位策略投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括：規模化生產製程、脂質奈米微粒(LNP)包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台等，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。

行政院副院長沈榮津月前在行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）上公開宣示，政府將帶頭投資CDMO（委託開發暨製造服務）公司。至於這家CDMO國家隊的組成，外界都預期將以核酸藥物為發展主軸。

吳忠勳指出，台灣若要發展核酸藥物CDMO廠，打造Scale-Out模式的生產基地將更具成本及彈性優勢。目前發展核酸藥物生產基地有幾項重要趨勢：首先，目前全世界主要的核酸藥物製造廠，不論是長鏈還是短鏈核酸藥物，多分布在歐美地區，亞洲至今沒有任何成熟的核酸藥物廠，台灣此時建立核酸藥廠正是時候，台灣應該建立CDMO地緣上的機會，建立在地生產、在地銷售的管道。

其次，新冠疫疫情爆發後，雖然BNT、及莫德納／輝瑞等公司都已發展出mRNA疫苗，但是隨著新冠變種病毒不斷出現，也帶動新一代mRNA疫苗需求不斷成長。他並指出，對新冠肺炎疫情來說，目前mRNA疫苗年總產量僅有167公斤，但全球實際需求約為1,000公斤，明顯供不應求。

最後，吳忠勳指出，核酸藥物除了供應給新冠疫苗市場之外，核酸藥物可對抗的適應症還包括腫瘤、代謝、慢性病、以及罕見疾病，其中一些慢性病的治療藥物將在兩年內進入臨床二、三期試驗。估計核酸藥物的需求將以年複合成長率26% 的幅度成長，至2027年將供不應求。