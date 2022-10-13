快訊

國立大學碩學士占比連年升 師憂生源失衡恐損頂大競爭力

吳忠勳：核酸藥物供不應求 台灣應積極建亞洲生產基地

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳今（13）日表示，新冠肺炎疫情全球爆發後，帶動mRNA（信使核糖核酸）疫苗為主的核酸藥物市場前景看好，台灣應掌握全球核酸藥物供不應求趨勢，採取少量多樣（Scale-Out）模式打造亞洲核酸藥物生產重鎮。

台灣生物產業發展協會13日舉辦2022年度會員大會，同時擔任生技中心執行長的吳忠勳以「生醫大未來─核酸藥物國家隊策略」為題發表演說。他指出，生技中心正以全方位策略投入核酸藥物的關鍵技術研發，包括：規模化生產製程、脂質奈米微粒(LNP)包覆遞送系統、昆蟲細胞病毒載體生產等多項產品驗證平台等，為核酸藥物開發與製造提供利基平台。

行政院副院長沈榮津月前在行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）上公開宣示，政府將帶頭投資CDMO（委託開發暨製造服務）公司。至於這家CDMO國家隊的組成，外界都預期將以核酸藥物為發展主軸。

吳忠勳指出，台灣若要發展核酸藥物CDMO廠，打造Scale-Out模式的生產基地將更具成本及彈性優勢。目前發展核酸藥物生產基地有幾項重要趨勢：首先，目前全世界主要的核酸藥物製造廠，不論是長鏈還是短鏈核酸藥物，多分布在歐美地區，亞洲至今沒有任何成熟的核酸藥物廠，台灣此時建立核酸藥廠正是時候，台灣應該建立CDMO地緣上的機會，建立在地生產、在地銷售的管道。

其次，新冠疫疫情爆發後，雖然BNT、及莫德納／輝瑞等公司都已發展出mRNA疫苗，但是隨著新冠變種病毒不斷出現，也帶動新一代mRNA疫苗需求不斷成長。他並指出，對新冠肺炎疫情來說，目前mRNA疫苗年總產量僅有167公斤，但全球實際需求約為1,000公斤，明顯供不應求。

最後，吳忠勳指出，核酸藥物除了供應給新冠疫苗市場之外，核酸藥物可對抗的適應症還包括腫瘤、代謝、慢性病、以及罕見疾病，其中一些慢性病的治療藥物將在兩年內進入臨床二、三期試驗。估計核酸藥物的需求將以年複合成長率26% 的幅度成長，至2027年將供不應求。

疫苗 生技產業

延伸閱讀

剛邊境解封…國外再冒新變異株 專家籲國人積極做這事

相關新聞

居東亞第一 IMF估計：今年台灣人均GDP可能超越日韓

韓媒BusinessKorea 13日報導，根據國際貨幣基金（IMF）最新的估計，今年台灣的人均國內生產毛額（GDP）可...

王美花率團赴美 見證台廠狂簽七項MOU

經濟部部長王美花9日率訪美團赴美，經濟部於美東時間13日上午發布新聞稿表示，我國業者漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、...

氣象廳的人們／日本AI計程車靠氣象情報到雨區載客，台灣氣象產業化有2瓶頸

9月初，在一場台日氣象產業網路研討會上，日本東京大學教授越塚登越洋侃侃而談，目前日本氣候預測，已廣泛運用到商業模式上，例如，在日本非常普遍的自動販賣機，可以配合天氣變化，決定何時提供熱飲，何時提供冷飲，適時做切換，可提升營運效率。

氣象廳的人們／測不準，綠電沒發滿，氣象達人也有看走眼的時候

這幾年台灣積極發展綠電，一路到2050年，台灣的再生能源發電占比將上看七成，這意味著，台灣的電力將愈來愈看老天爺的臉色。來看這些未必在中央氣象局工作，卻是擁有滿滿專業的「台灣氣象廳的人們」，如何從氣象情資，讀懂老天爺的心意，預測每天的再生能源發電量。

蘇揆對各部會下達「救市令」 經濟部這樣說

行政院長蘇貞昌今（13）日下達「救市令」，要求副院長沈榮津召集相關部會，主動因應股匯市波動。經濟部回應，台灣經濟體質良好...

經濟衰退隱憂、股市震盪 台灣金融風險續攀高

台灣金融研訓院今（13）日發布9月台灣金融風險指數（TAIFRI），因經濟衰退悲觀情緒升溫，加上各國股市皆出現大幅震盪下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。