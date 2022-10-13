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王美花率團赴美 見證台廠狂簽七項MOU
經濟部部長王美花9日率訪美團赴美，經濟部於美東時間13日上午發布新聞稿表示，我國業者漢翔、台電、雲達、宏達電、稜研科技、鈺登科技在美國華府與GE、Intel、RingCentral等美商簽署7項合作備忘錄，搶進再生能源及5G高科技通訊等先進科技商機，由王美花與美國商務部助理部長Venkataraman見證。
經濟部表示，王美花與Gina Raimondo前於2021年12月7日舉行視訊會談，宣布共同建立台美科技貿易暨投資合作(TTIC)架構，而這次MOU簽署，多與減碳及5G通訊有關。
經濟部指出，再生能源合作方面，美商GE分別與漢翔、台電合作，由GE協助漢翔在台建立燃氣渦輪快速發電機組的「維修在地化服務」，另與台電建立2050淨零碳排目標策略夥伴關係，深化雙方合作關係。
在5G領域合作方面，雲達科技(QCT) 與美商Intel、宏達電(HTC)與美商Lumen Technologies、美商RingCentral與HTC及鈺登科技等4組將共同發展、爭取5G專網於智慧製造、娛樂展演及醫療照護的商機；美商DuPont則提供關鍵陶瓷材料協助稜研科技(TMYTEK)開發毫米波天線及布局低軌衛星商機。
王美花表示，國際局勢多變，各國開始重視供應鏈韌性、安全，以確保每個產業持續發展、經濟穩健。台美各自在全球供應鏈扮演重要角色，在變動中的世界，台美間合作也更緊密。期盼在MOU的架構下，深化產業合作，提升彼此優勢，共同拓展國際市場的版圖。台美也將在共同的理念及利益基礎下，持續加強雙邊關係。
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