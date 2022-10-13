與安泰銀合併案破局 國票金重申將積極尋求併購機會

國票金控（2889）今（13）日發布重大訊息指出，國票金與安泰銀行簽定的股份轉換契約屆期終止。國票金表示，該公司董事會通過與安泰銀行簽定股份轉換契約，以股份轉換方式，取得安泰銀行百分之百股份，並提報股東會討論議決，國票金與安泰銀行簽定的股份轉換契約自今(2022)年10月13日自動終止。

國票金控今晚表示，與安泰銀行（2849）股份轉換案，於去年底依據金控法26條規定，雙方分別經董事會通過召集股東會，在無任何股東聲明異議情況下，雙方股東會經特別決議，國票金控以73%的高度贊成比例通過，安泰銀行以99%的高度贊成比例通過本次併購案。

由於少數股東主張本案有金控法45條之適用，而提起董事會及股東會決議合法性訴訟，致併購程序延宕，並因此遭主管機關以訴訟案及董事會未有高度比例共識為由，核予緩議。該訴訟案為金融業者及法學界學者眾所矚目，在商業法院積極審理下，該等訴訟案已於昨日宣判國票金控勝訴，確認國票金控與安泰銀行之股份轉換案，無金控法45條之適用問題，董事會及股東會之決議均屬合法有效。

國票金強調，本案核心爭點在於是否有金控法45條之適用，端看金控法第二章章名為「轉換及分割」是規範金控公司的組織設立及併購事宜在併購之特別法規定，有關股份轉換的第26條、第27條屬於金控公司設立的組織法，而第三章的章名為「業務及財務」，所規範的是金控公司的財務業務行為，其中包含了第45條的利害關係人交易之規定，屬於規範業務的作用法。

金控公司股份轉換之併購行為，為組織變革之法制，與金控法第45條所欲規範之金控公司及其子公司日常交易業務及財務監理有別，法律規範體系上並不相同，國內企業併購法之權威法律學者，對此均有相當穩定之見解。因此，是否適用應為法院審酌之重點，其次，國票金控與安泰銀行簽定的股份轉換契約，其交易對象為安泰銀行，並非個別股東，亦是雙方主張分歧所在，依照經濟部函釋及學者通說，股份轉換是屬企業併購法為促進企業整併效率而採行的特別規定，由兩家公司經董事會及股東會同意，簽定股份轉換契約，因而對全體股東發生拘束性法律效果。

商業法院此一判決，深具指標意義，對利害關係人交易之認事用法及適用範圍等，建立依循標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，本案判決對本公司雖屬一小步，對我國金控史確是一大步，未來對國內金融整併業務具有重大貢獻。

國票金控表示本案為股東會特別決議通過，並以高度同意比例通過，為絕對多數股東所支持。少數股東以董事會決議程序違反金控法為由提起訴訟，致使本案遭主管機關否准，形同少數股東擁有否決權，違反公司法股東平等權原則。國票金控目前是國內唯一實施產金分離政策之民營金控公司，即單一股東集團持股均不高於10%，股東結構自然多元，董事會意見自然多樣，屬商業民主常態。主管機關對於金融機構合併案雖具准駁裁量權，惟要求以高於法律規定之董事會同意比例，在國票金控現有之董事會結構，股東權益考量不同，現實上有其困難。

國票金控公司蘇松輝總經理表示，將銀行業務納入金控業務範疇為既定之發展方向，符合公司最大利益，也符合政府金融整併政策，並有利於國內的金融穩定，且為絕對多數股東所支持，對於部分董事成員之不同意見，充分予以尊重，但在遵法的程序上向來秉持最嚴謹的態度，經內部法遵單位及外部法律顧問，重重檢視，完成法定程序。本次未能在所簽定之股份轉換契約期限內完成併購程序最後一哩路，深表遺憾。本案的推進是國票金控、安泰銀行及政府三贏的局面，未來將持續努力與董事會溝通，積極尋求併購機會，擴大金控綜效，在評估適當條件及程序下，未來亦不排除與安泰銀行重啟談判之選項。