台灣創新技術博覽會 資策會展出5項AI智慧科技

台灣創新技術博覽會於今（13）日在台北世貿一館展出逾千項創新技術，其中又以日常生活廣泛運用的人工智慧（AI）科技備受關注。在經濟部技術處科專計畫支持下，資策會在現場展示以企業內部重視的防駭資安技術、智慧交通、製造業、養殖漁業等五項跨領域AI解決方案，有助於加速台灣社會及產業數位轉型。

資策會此次於台灣創新技術博覽會展出的「智慧道路安全警示系統」、「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」、「達人數位分身智慧水產雲系統」、「自動化設備韌性智慧維護系統」、「資安端點分析學習建模技術與攻擊狙殺鏈獵捕平台」，皆針對產業痛點，提出創新的解決方案。

交通方面，資策會軟體技術研究院參展的全球首創智慧道路技術「智慧道路安全警示系統」，統合車輛、路側及雲端系統，以AI技術為核心，整合通訊、感測器、交通號誌，配合車輛、路側及雲端系統，可全天候進行混合車流影像辨識，高出國際辨識種類十種以上，且在各種天候仍可保持90%以上辨識率，提供高風險事件預警，減少用路人交通事故發生，榮獲2022年人工智慧卓越獎殊榮。

此外，資策會軟體院也研發「大型車輛駕駛盲區內輪差主動預警系統」，運用AI影像辨識Formosa深度學習資料庫技術，提供大型車輛駕駛視線死角與內輪差之安全警示服務，當汽機車或行人在大型車輛駕駛視線死角或轉彎內輪差距範圍內，系統會以聲音、燈號或影像的方式進行安全警示，根據距離、速度緊急程度主動預警並自動剎車，有效避免行車事故發生。此項技術在去年也獲得中華智慧運輸協會智慧運輸產業創新獎肯定。

製造業是台灣經濟重要動能之一，當生產線接單滿載時，最怕遇到硬體設備異常導致產線停機維修問題。因此，資策會數位轉型研究院地方創生服務處以邊緣運算與AI應用開發「自動化設備韌性智慧維護系統」，有助於預先診斷生產機械設備使用損耗，在產線停機維修前即可進行更換，保持生產線持續運作不停擺，衰退期預測可提前2周，準確度高達90%以上。

在此次TIE台灣創新技術博覽會展覽中，傳統養殖漁業轉型技術也是一大亮點，資策會軟體院研發「達人數位分身智慧水產雲系統」透過數位分身技術結合AI動態學習漁民養殖經驗與知識，24小時運作並裝設感測器將漁民的現場操作、決策行為建立為知識模型，無論是養殖池水質水溫，還是魚的生長狀況，精準模擬最佳的養殖決策建議，有效協助漁民避免漁業損失。