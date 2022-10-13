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退撫基金蒸發4百億 立委：應降低股票比例

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
立法院13日就國安基金、退撫基金等狀況，邀請多個行政機關列席備詢。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
立法院13日就國安基金、退撫基金等狀況，邀請多個行政機關列席備詢。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

股市波動大，退撫基金現蒸發4百億！退撫會主委周志宏13日於立法院備詢時說，政府沒有動用退撫基金進場護盤，虧損是受國際升息影響。民進黨立委陳歐珀建議，退撫基金應降低股票投資的比例。立委追問金管會護盤的最強措施，金管會證期局局長張振山指出，「最壞的打算就全面禁止放空」。

退撫基金損失4百億

周志宏指出，台股為退撫基金的資產配置項目之一，退撫基金今年截至8月，整體收益率為1.94%，但加計未實現損益後，整體損失高達397億元，期間受益率為-5.52%。他解釋說，受到俄烏戰爭持續、新冠肺炎疫情反覆與全球通膨狀況影響，導致各國央行加快貨幣緊縮，使退撫基金受到影響。

陳歐珀追問退撫基金的目前狀況，周宏志回應說，退撫基金仍有7千多億，股票投資比例約15%，且沒有出借給其他基金。陳歐珀建議，面對股市不穩定的狀況，退撫基金應適度降低股票投資的比例，且相關資產變動應公開透明。

最差考慮全面限空

金管會證期局局長張振山說，國際政經局勢充滿挑戰，尤其美國已升息12碼，台股表現也受到影響，但台灣企業的營收與淨利都有成長，「台股基本面尚稱穩健」。他說，金管會已擴大限空令，以穩定股市，後續會持續強化市場監視，防範違約風險。

國民黨立委曾銘宗質問說，金管會承諾會對股市動盪適採行相關措施，請問最強的措施為何？張振山回應，最壞的打算就全面禁止放空。曾銘宗逼問說，會不會有停市的危機？張振山回應說，市場沒有絕對的情況，台灣過去曾有限制漲跌幅的狀況，但他也再度強調，「台灣股市的基本面仍是值得信任的」。

不與外資硬碰硬

曾銘宗表示，萬一美國與台灣利差愈來愈大，外資大量出逃，國安基金如何處理？財政部次長阮清華指出，至今匯出約200億美金，但10月後大多是淨匯入。他強調，國安基金是「點火」的功能，適度投入基金，以發揮拉抬股市的作用，但許多金融狀況需跨部會處理，不是靠單一的國安基金就能處理。

陳歐珀表示，現在全球市場偏好持有現金，但國安基金卻反向而行，大買台積電股票？阮清華回應說，台積電為台股的大宗，對穩定股市有重要作用，但仍會關注外資是否大賣台積電的狀況，強調「絕對不會與外資對坐，不會空手接刀」。

陳歐珀表示，目前股市狀況不好，提醒政府基金不要明知山有「熊」，偏向「熊」山行，並建議「應儘速訂立法源，讓主權基金常態化」。

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