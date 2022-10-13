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疫後內需急需發振興券救火 政院：會再研議評估

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人羅秉成今天中午舉行院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成今天中午舉行院會後記者會。圖／行政院提供

國內物價持續飛漲，實質薪資也呈現負成長，再加上9月出口統計翻黑，外界紛紛關注行政院是否會研擬相關的振興措施？行政院發言人羅秉成表示，有關振興方案國發會與相關部會都會研議評估。

國發會今日在行政院會上的報告中指出，在邁向COVID-19疫後的全球嶄新格局，以及俄烏戰爭衝擊持續，台灣整體政策因應得宜，相較於主要經濟體受影響程度較小，顯示我國已然蛻變為兼具韌性與自主能力的經濟成長模式。

儘管如此，未來台灣經濟仍面臨三大挑戰，包括：全球金融環境緊縮，除造成多國面臨經濟衰退疑慮，亦加劇國際金融市場波動；其次，俄烏戰事升溫以及美中貿易紛爭擴大等地緣政治衝突不斷，擾亂全球經濟及安全秩序；此外，中國大陸清零政策持續干擾其內需及產業供應鏈，經濟下行風險外溢大增，亦將影響全球經濟前景。

國發會表示，在內需消費方面，交通部推動「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助，總經費達55億元，另自10月13日起亦開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體。

至於是否有研擬疫後相關振興方案，羅秉成表示，相關疫後的振興方案怎麼活絡經濟也好，國發會在今天的報告中都已經有相關的因應措施，雖然台灣經濟基本面是良好的，但對於部分產業來說受到的衝擊還是比較大，例如觀光業等政府會持續注意或是給予補助，至於各界現在對於振興方案都也給予意見，國發會與相關部會都會進行研議評估。

國發會 羅秉成 觀光

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