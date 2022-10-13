快訊

4千網友陪驗孕！33歲網紅6寶媽「又懷孕了」：一發就中

古文明的命運操弄？墨西哥阿茲特克的神話咒縛

復興中華到團結堅韌：總統國慶演說隱含什麼國家意識？

蘇揆：密切監測物價波動 協助受衝擊行業加速復甦

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成（左二）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人羅秉成（左二）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%。行政院長蘇貞昌今天在院會裁示，針對接下來的物價與股匯市波動，請行政院副院長沈榮津召集相關部會，主動即時因應。

行政院發言人羅秉成今在院會後記者會轉述，蘇貞昌指出，IMF預估台灣今年經濟成長率3.3%，明年為2.8%，這將是連5年優於全球表現，也預測台灣今年物價相對主要國家來得穩定，主計總處預估，今年經濟成長率可望達到3.76%，消費者物價指數CPI年增率2.92%。

此外，國發會預估民間消費多有所成長，經濟部公布今年1到8月零售業、餐飲業營業額，創下歷年同期新高；勞動市場穩定，減班休息人數持續朝下降趨勢走，今年8月失業率3.7%，是22年來同期最低。

蘇貞昌表示，最近美國大幅升息，地緣政治緊張，國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市動盪加劇；不過，台灣基本面良好，雖受短期因素影響，請財經部會審慎關注，妥為因應。為穩定物價，政府已實施5波減徵關鍵原物料稅負，穩定油電氣價格、有效減輕廠商成本及民眾負擔。

蘇貞昌表示，後續請各部會密切監測物價波動情形，持續落實各項穩定物價作為，適時採取必要措施，也要把握國境開放契機，協助過去受疫情較大衝擊的行業加速復甦。

消費者物價指數 蘇貞昌 經濟成長率

延伸閱讀

基隆捷運進度 蔡適應預告蘇貞昌、王國材16日基隆開講

蘇揆接見加拿大訪團 盼支持台灣加入國際組織

【重磅快評】邱國正抵制特斯拉 馬斯克會在乎嗎？

鶯歌社宅今開工 蘇貞昌要副市長轉達侯友宜多做一點

相關新聞

柯文哲批中央財政 蘇建榮罕動怒：前長官令人心寒

台北市長柯文哲日前批評中央財政紀律有問題，曾任柯市府財政局長的財政部長蘇建榮今（13）日在立法院財政委員會罕見動怒回應，...

小三通停快三年 國境開放也沒用

歷經近三年的疫情，國境終於要開放了，10月13日起將實施入境免隔離的0＋7政策，不過，同樣關閉了近三年的兩岸小三通，目前並未規畫同步恢復通航，這種「一國兩制」的措施，顯然與兩岸政治氛圍不佳有關，但若連小三通都不開放，疫後兩岸航線的恢復與各項交流活動，恐怕也很難有進展，航空旅遊業者就擔心，現在兩岸關係劍拔弩張，疫後應該是回不去了。

龔明鑫：明年GDP保3是挑戰

國發會主委龔明鑫昨（12）日表示，依目前掌握，今年台灣經濟成長率應會比IMF預估的3.3%高一點；對照上周龔對今年GDP...

蘇揆：密切監測物價波動 協助受衝擊行業加速復甦

國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%。行政院長蘇貞昌今天在院...

淨值風暴／升息、防疫理賠內外夾殺 產險業挺過黑暗就能見亮光？

美國劇烈升息衝擊，壽險業爆發淨值危機，尤其南山人壽淨值更是轉為負數；而產險公司則受到防疫保單拖累，至今理賠潮未降，整體產險業淨值已跌破千億，淨值風暴來襲，金管會祭出的兩招真能拆解引爆危機的引信？專家看法仍相對樂觀，例如有信評機構高層認為，淨值雖有危機，但保險公司不會馬上倒閉，「距離產險業最高峰、最黑暗的時刻已不遠」，預估明年獲利會好很多、後年恢復正常。

白話財經EP80｜國境解封！出國旅遊的熱潮真會爆發？

民眾悶在國內兩年多，終於盼到可以出國，但對於疫後旅遊遇到的變數還是有擔憂，另一方隨著需求大幅提升，航空、旅宿業者真的準備好迎接商機了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。