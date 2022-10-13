蘇揆：密切監測物價波動 協助受衝擊行業加速復甦

國際貨幣基金（IMF）在2022年世界經濟展望秋季報告中預估，台灣今年經濟成長率可望達到3.3%。行政院長蘇貞昌今天在院會裁示，針對接下來的物價與股匯市波動，請行政院副院長沈榮津召集相關部會，主動即時因應。

行政院發言人羅秉成今在院會後記者會轉述，蘇貞昌指出，IMF預估台灣今年經濟成長率3.3%，明年為2.8%，這將是連5年優於全球表現，也預測台灣今年物價相對主要國家來得穩定，主計總處預估，今年經濟成長率可望達到3.76%，消費者物價指數CPI年增率2.92%。

此外，國發會預估民間消費多有所成長，經濟部公布今年1到8月零售業、餐飲業營業額，創下歷年同期新高；勞動市場穩定，減班休息人數持續朝下降趨勢走，今年8月失業率3.7%，是22年來同期最低。

蘇貞昌表示，最近美國大幅升息，地緣政治緊張，國際股市重挫，連帶影響台灣股匯市動盪加劇；不過，台灣基本面良好，雖受短期因素影響，請財經部會審慎關注，妥為因應。為穩定物價，政府已實施5波減徵關鍵原物料稅負，穩定油電氣價格、有效減輕廠商成本及民眾負擔。

蘇貞昌表示，後續請各部會密切監測物價波動情形，持續落實各項穩定物價作為，適時採取必要措施，也要把握國境開放契機，協助過去受疫情較大衝擊的行業加速復甦。