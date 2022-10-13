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全球危機擴大 護盤銀彈不夠？國安基金一個月內提評估報告

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導

美國升息、通膨到英國國債危機，多位立委關切國安基金護盤資源是否充足，以及若不足的資金來源安排與法源問題。國安基金執行秘書、財政部次長阮清華今天上午在立法院允諾，將盡量於一個月內提出相關評估報告。

立法院今天上午司法及法制委員會，針對國安基金與退撫基金運用聽取專題報告與質詢，多位立委關切萬一主要國家金融危機擴大至全球性風暴，國安基金是否能有足夠的資源護盤，資金規模5,000億元是否足夠？向四大基金借款是否有適法性的爭議等。立委張其祿要求國安基金操作，能針對可能全球金融危機影響等，先做預評估報告，包括國安基金規模、護盤時間等，做出分析評估報告，希望盡速提供。經過折衝，阮清華同意盡量在一個月內提出相關報告。

立委江永昌質詢，國安基金依照條例可以向四大基金借錢，但是四大基金各自的法條是資金不可移作他用，這中間的適法性問題，各相關單位沒有留意到，應該好好檢視，四大基金如果依法不能出借資金就不可以借。

阮清華則是表示，國安基金是依照相關管理條例，銀行融資2,000億元以及四大基金借款3,000億元，但是過去經驗沒有發生過向四大基金借前的狀況，護盤最高紀錄動用資金也沒有到2,000億元。市場變動下，國安基金一是應用有限資源維持股市穩定，二是與其他部會合作，不斷釋放基本面訊息提升投資信心，任何股市不是單靠國安基金護盤的，且國安基金也只有5,000億元資金，每次護盤狀況不一樣，動用的資金與護盤時間自然也不同。

立委張其祿則是擔心，看起來國安基金10月要帳面損益兩平可能沒那麼樂觀，子彈要更多，萬一未來有更大危機，比方發展成全球金融危機，危機更大，國安基金子彈夠嗎？如果需要更多資金，來源又如何？

阮清華表示，危機如果更大，國安基金擴大規模是可以討論的，但要考慮資金來源從哪裡來？以及進場投入資金多，未來退場是否也會擔心影響市場。張其祿表示，希望國安基金操作、財政部這邊，先做更大危機發生的預評估報告，評估需要動用資金規模、進場護盤的時間，做分析評估報告給立院。最終雙方議定在一個月提出相關報告。

國安基金 護盤 阮清華

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