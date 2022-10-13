稅收超徵還稅於民？財長蘇建榮提兩條件

今年全國稅收超出預算數金額可望達到4000多億元，立委關切財政部是否考慮還稅於民？財政部長蘇建榮表示，歲出預算權在行政院和主計總處，如果政院政策上要這樣做，也必須透過預算程序辦理。

立法院財政委員會今天審查財政部及所屬單位112年度總預算案，國民黨立委賴士葆質詢時，關切今年全國稅收狀況，蘇建榮指出，今年全國稅收實徵數有可能突破3兆元，至於稅收超出預算數的金額，中央政府有可能超過3000億元，全國數則和去年差不多，約4000多億元。

賴士葆指出，不少國家都有還稅於民的作法，新加坡發了台幣154億元，平均每人領到6600元，另外港澳韓也都有退稅，政府是否不排除還稅於民？蘇建榮說，歲出預算權在行政院和主計總處，不在財政部，財政部收到的錢都交給主計總處統籌運用，他會把委員的意見轉達給行政院和主計總處。

賴士葆追問蘇建榮，是否今年底確定會返回校園？蘇建榮說，「應該是」。賴士葆則說，如果要回學校更應該這樣做，成為有史以來第一個敢作還稅於民的財政部長。

蘇建榮表示，財政部收到的錢都在國庫，要怎麼運用由行政院政策決定，政策上若定調，還是要透過預算程序辦理。