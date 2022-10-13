工程會：政府採購門檻調高至150萬 明年1月上路

行政院公共工程委員會主委吳澤成今（13）日出席立法院進行業務報告及備詢時，被立委問及，有關政府採購法中的採購金額將調高至150萬元，是否有做了權衡考量，對此，吳澤成回應，會調高的主要原因還是考量到國內物價變動狀況，而調整後實施時間預計在明年1月。

政府採購法為兼顧採購公開與效率立法目的，就不同採購金額級距，訂有寬嚴不同採購程序要求。採購法自1999年5月上路，施行迄今均未調整。工程會先前就表示，考量施行23年以來，物價指數已累積有相當漲幅，順應時空環境改變適時檢討調整公告金額數額。

國民黨立委魯明哲指出，進幾年受到國際通膨的關係進而影響公共工程，工程會在今年8月22日也已公告相關修正草案，公告金額從100萬調高至150萬，小額採購金額從10萬調高至15萬，實施上路時間為何？

吳澤成表示，原本的金額在過去20幾年來都沒異動過，工程會參考了國際物價上漲狀況後，判斷有上漲的必要增加採購的彈性，而上路時間預計在明年1月。

魯明哲追問，這次調整的金額幅度考考量為何？吳澤成強調，調漲金額最大的考量就是比較過國際物價上漲的狀況後才決定，且對比美國、新加坡、紐西蘭、日本、澳洲，台灣是介於他們之間並沒有特別高。