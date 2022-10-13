柯文哲批中央財政 蘇建榮罕動怒：前長官令人心寒

台北市長柯文哲日前批評中央財政紀律有問題，曾任柯市府財政局長的財政部長蘇建榮今（13）日在立法院財政委員會罕見動怒回應，過去他在北市府也是協助還債，如今他到中央，竟被柯文哲批評債留子孫，根本是兩套標準，「這樣的長官，真的是令人非常心寒。」

柯文哲日前出席「爆破財政黑幕，理財教育親子日」，對於台灣縣市財政紀律問題，他表示，通通有問題，中央政府自己帶頭，舉債算收入太好笑了。

國民黨立委李貴敏今日以柯文哲說法，詢問蘇建榮看法。蘇建榮罕見動怒，回批柯文哲兩種標準、前長官令人心寒。

蘇建榮表示，過去他擔任北市財政局長，稅課收入、非稅課收入都超過預算數，他告訴柯市長，如果沒有重大建設，就去還債吧，結果柯市長四處把還債說成自己的政績，說自己沒有債留子孫。

蘇建榮說，自己到中央後，也同樣稅收比預期好、盡力還債，是與北市府時期做同樣的事情，結果竟被柯市長批評債留子孫、數字管控失靈，「哪有這樣兩種標準？」面對這樣的前長官，蘇建榮兩度表示，「非常心寒。」

蘇建榮強調，自己非常重視財政紀律，所有預算、債務舉借，都恪守預算法、公共債務法等法令規定，絕不認同柯市長說法。