最令人擔憂的是歐盟？元大寶華公布前十大金融脆弱國家

全球金融體系日漸脆弱，尤以歐盟國家最令人擔憂。根據元大寶華今（13）日發布的全球國家層級金融脆弱指標分析結果顯示，前十大金融脆弱經濟體，排名依序是斯里蘭卡、希臘、西班牙、烏克蘭、義大利、葡萄牙、巴基斯坦、土耳其、阿根廷及尼泊爾，以歐盟國家居多，且多有債信危機前例。

元大寶華指出，當前具有高金融脆弱性的經濟體，除了疫情造成的經濟扭曲未修復、舊有的經濟結構問題外，尚有很大一部分是受到外在環境的影響，尤以強勢美元的相關牽引為最。再加上，疫情後的高通膨全球化，使各國經濟承受頗大的壓力，通膨率更是屢創新高。

近日，石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）又宣布每日原油產量將減少200萬桶，此為2020年疫情爆發初期以來最大減產幅度，勢必再度拉高油價，讓全球經濟面臨雪上加霜之困境。如此強勢美元、高通膨的現象，使得高負債國家，特別是外債、短債比率高者，面臨債務危機與經濟衰退的雙重打擊。同時，如果政府又債台高築、預算赤字、外滙存底少、貨幣大幅貶值，且能源高度依賴進口，直接危及人民生活，金融危機勢必引爆。

元大寶華表示，部分新興市場金融脆弱化，早已不是新聞，且其危機爆發衝擊全球經濟與金融穩定的程度，也遠不如前述提及、位屬歐盟的高脆弱性國家。它們曾在2011年引爆歐債危機，靠著歐盟伸出援手才渡過難關。豈料，經過十年之後，這些國家的整體金融脆弱程度不但沒有改善，甚至還有加重的情形。

以義大利為例，2011年歐債危機時，義大利政府債務占GDP約120%，如今則增加至150.9%，且政府預算亦為赤字。再者，國家整體的外債（扣除外匯存底）占GDP比率高，來到128.7%，而外債中的短債（扣除外匯存底）占GDP 比率為53.8%；外匯存底占GDP比率低（2.2%），且比率有持續下降的態勢。同時，淨出口額變動率也大幅下降。在經濟體質顯有惡化的此際，義大利政壇更是紛擾不休又徒增前景的不確定性。一如今年9月下旬，義大利國會改選由右派聯盟取得政權，但聯盟內部是否能摒除歧異、齊心前行，以及該國與歐盟的關係是否和睦，都是值得後續觀察的重點。

西班牙的情形亦不宜樂觀，國家整體的外債（扣除外匯存底）占GDP比率為178.5%，而外債中的短債（扣除外匯存底）占GDP比率為73.9%；外匯存底占GDP比率低（3.7%），且比率下降。同時，淨出口額變動率大幅下降。再者，政府債務占GDP約118.7%，且政府預算為赤字；私部門債務占GDP為108.5%。

元大寶華指出，這些金融脆弱國家過去有著歐盟的支撐，大部分尚被國際信評機構評為投資等級。問題是，自從俄烏戰爭之後，在西方盟國聯手對俄羅斯施以經濟制裁、俄羅斯則以斷供歐盟天然氣加以報復，以及美國聯準會激進升息的環境下，歐盟經濟體質受到嚴重的挑戰。

尤其是歐盟的最重要國家─德國，多年來「能源靠俄國、 經濟靠中國大陸」的發展路線，現今受到全球政經局勢轉變的猛烈衝擊，不只經濟成長呈現衰退，統御歐盟的威信也受到若干質疑。根據經濟合作暨發展組織（OECD）的經濟預測，已經大幅貶值的歐元，明年歐元區經濟成長率只剩0.3%，德國甚至衰退0.7%。再加上，高漲的能源價格可能迫使德國工業外移，這對經濟成長也是負面衝擊。元大寶華示警，倘若前述這些高脆弱性國家發生金融危機，不知歐盟還有多少經濟實力可救援？

此外，元大寶華也提醒，海外投資不能只看信評，應考量金融脆弱性高低。2008年全球金融海嘯教訓之一，就是國際三大信評公司壟斷信評市場，嚴重影響信評品質。因此，當時全球呼籲投資評估不能只看信評等級，但現在金融機構有落實此項教訓？

元大寶華指出，由於台灣的金控集團的海外投資標的，除了外國政府公債外，大多集中該國基礎建設與國營事業，若該國面臨金融危機，上述投資仍有債務風險。根據元大 寶華的全球國家層級金融脆弱指標，上述脆弱國家的債券投資已經呈現大幅度的市場風險，而信用風險則需持續注意。因此，建議台灣金融機構投資海外，真的不能只依賴國際信評機構的信評等級，還要自己做好金融風險評估。