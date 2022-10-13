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閎康自結第3季每股稅前盈餘3.64元 創歷史新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖/閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖/閎康提供

半導體檢測龍頭閎康（3587）今日公布第3季財報，第三季稅前盈餘2.25億元，年增49.6%，每股純稅前盈餘3.64元，創歷史新高，預料每股純益也會同創新高；合計前三季每股稅前盈餘達8.6元，年增10.3%，寫下20年來最佳成績。閎康前三季營收28.35億元，年增15.9%。

閎康表示，受惠全球材料分析（MA）、故障分析（FA）的高度成長需求，閎康透過超前部署的全球化設點布局，目前全球已有14個服務地址，以協助各地區半導體業的擴充與技術研發，滿足上中下游廠商完整的檢測需求。閎康進一步指出，目前不論在歐、美、日的訂單上都可見明顯的需求與成長，尤其在日本的名古屋實驗室，受惠車用需求持續旺盛，帶動營運有明顯的成長，此外閎康也同步加強對於熊本實驗室的投資。

國際調研機構IC Insights的報告指出，2026年車用IC市場產值將占整體IC比重9.9％，預期車用IC在2021～2026年複合成長率（CAGR）達13.4％，是成長最大的半導體應用市場。

此外，針對美國陸續在限制中國大陸半導體的發展，造成市場對於中國半導體業務出現雜音，閎康表示，公司來自中國大陸營業額占比低於五成，且美國限制大陸半導體的發展僅限於18奈米以下的先進製程，而閎康在材料分析檢測業務目前僅在台灣提供先進製程服務，中國目前業務沒受到影響。

閎康表示，目前全球各國皆有半導體自主共應鏈的需求，各地都加速研發，進件量大增，未來閎康也將繼續發揮全球運籌優勢，調度全球服務能量，以符合終端市場需求。

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