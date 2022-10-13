合作促世界經濟繁榮 王美花：台美產業是「夢幻隊」
台美企業論壇於華府時間12日上午舉辦，經濟部表示，率團訪美的經濟部長王美花致詞表示，台美產業長期緊密合作，是推動世界經濟繁榮的「夢幻隊」，雙方可以就因應全球經濟變局、建構更強韌安全的產業鏈、透過產業合作掌握更多商機等三個面向有更多合作。
經濟部表示，王美花率領訪美團企業，與美方舉辦企業論壇，與會業者包括半導體相關業者、雲端及網通設備、電動車、ICT、汽車產業等等，共計40家業者與會，就如何強化雙方供應鏈合作與韌性交換意見，有助台美業者結合彼此力量，建構更完善的產業生態系，及更緊密的雙邊夥伴關係。
此次與會業者也認為，透過雙方企業進行直接對話，可具體瞭解各自的法規與政策方向，並可就產業合作議題積極交換意見，更有利於共同掌握未來合作商機。
經濟部說明，台美在全球供應鏈扮演重要角色，過去台美間已建立各種包括EPPD、TTIC等產業合作的對話平台，雙方在半導體、電動車及下世代通訊等關鍵產業，可望持續扮演重要供應鏈夥伴，並在關鍵產業領域舉辦各式活動，持續促進雙方業者交流互動。
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