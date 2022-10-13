快訊

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

合作促世界經濟繁榮 王美花：台美產業是「夢幻隊」

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花表示，台灣半導體產業鏈極為複雜，不可替代和複製。華盛頓記者張文馨／攝影
經濟部長王美花表示，台灣半導體產業鏈極為複雜，不可替代和複製。華盛頓記者張文馨／攝影

台美企業論壇於華府時間12日上午舉辦，經濟部表示，率團訪美的經濟部長王美花致詞表示，台美產業長期緊密合作，是推動世界經濟繁榮的「夢幻隊」，雙方可以就因應全球經濟變局、建構更強韌安全的產業鏈、透過產業合作掌握更多商機等三個面向有更多合作。

經濟部表示，王美花率領訪美團企業，與美方舉辦企業論壇，與會業者包括半導體相關業者、雲端及網通設備、電動車、ICT、汽車產業等等，共計40家業者與會，就如何強化雙方供應鏈合作與韌性交換意見，有助台美業者結合彼此力量，建構更完善的產業生態系，及更緊密的雙邊夥伴關係。

此次與會業者也認為，透過雙方企業進行直接對話，可具體瞭解各自的法規與政策方向，並可就產業合作議題積極交換意見，更有利於共同掌握未來合作商機。

經濟部說明，台美在全球供應鏈扮演重要角色，過去台美間已建立各種包括EPPD、TTIC等產業合作的對話平台，雙方在半導體、電動車及下世代通訊等關鍵產業，可望持續扮演重要供應鏈夥伴，並在關鍵產業領域舉辦各式活動，持續促進雙方業者交流互動。

經濟部 半導體 電動車

延伸閱讀

台灣形象展揭幕 美商務部次長：深化台美關係

經長：台半導體地位無可取代

雙橡園台灣形象展前酒會 蕭美琴：國際挑戰即是機會

晶片供應鏈不可替代 王美花：陸發動侵略自己也會受害

相關新聞

龔明鑫：明年GDP保3是挑戰

國發會主委龔明鑫昨（12）日表示，依目前掌握，今年台灣經濟成長率應會比IMF預估的3.3%高一點；對照上周龔對今年GDP...

白話財經EP80｜國境解封！出國旅遊的熱潮真會爆發？

民眾悶在國內兩年多，終於盼到可以出國，但對於疫後旅遊遇到的變數還是有擔憂，另一方隨著需求大幅提升，航空、旅宿業者真的準備好迎接商機了嗎？

國保明年起雙漲：影響280萬人每月多繳142元

國民年金的費率和月投保金額明年起將雙漲，對於被保險人保費負擔來說，無疑都是一種壓力。

合作促世界經濟繁榮 王美花：台美產業是「夢幻隊」

台美企業論壇於華府時間12日上午舉辦，經濟部表示，率團訪美的經濟部長王美花致詞表示，台美產業長期緊密合作，是推動世界經濟...

淨值風暴／壽險業「資產重分類」解淨值難題 學者：治標不治本

美國近幾個月暴力升息12碼（3個百分點），讓壽險業淨值已蒸發近1.5兆元，升息過快導致債券殖利率飆升，壽險業手中持有債券評價暴跌，同時碰上新會計制度接軌空窗期，已導致7家壽險公司9月底自結淨值比暴跌。然而，在部分壽險業者進行「金融資產重分類」後，似乎短期找到解方，但壽險業就就真的「安全」了嗎？

職缺沒揭露薪資以為月薪有4萬 應徵卻碰到公司鑽漏洞

雅萍（化名）是大學外文系畢業，由於任職公司工時太長，今年想轉換工作，在人力銀行看到一則應徵英文翻譯工作，條件寫著「薪優面議」，覺得很動心，遞了履歷後也獲得面試機會，沒想到面試時才發現，公司有試用制度，試用期薪資只有3.6萬元，試用期滿後才會加薪到4.2萬元，但公司招募說明未表明有試用期，讓她感覺白忙一場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。