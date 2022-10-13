合作促世界經濟繁榮 王美花：台美產業是「夢幻隊」

雅萍（化名）是大學外文系畢業，由於任職公司工時太長，今年想轉換工作，在人力銀行看到一則應徵英文翻譯工作，條件寫著「薪優面議」，覺得很動心，遞了履歷後也獲得面試機會，沒想到面試時才發現，公司有試用制度，試用期薪資只有3.6萬元，試用期滿後才會加薪到4.2萬元，但公司招募說明未表明有試用期，讓她感覺白忙一場。

2022-10-13 07:00