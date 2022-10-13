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台灣形象展開幕 美商務部次長：台對美經濟具重要意義

聯合報／ 記者黃有容／美國華府報導即時報導
美國商務部次長Marisa Lago於美國台灣形象展上致詞。記者黃有容／攝
美國商務部次長Marisa Lago於美國台灣形象展上致詞。記者黃有容／攝

外貿協會美國台灣形象展美東時間12日於華盛頓盛大開幕。美國商務部次長Marisa Lago出席開幕儀式，並在致詞中表示，台灣是美國重要貿易夥伴，也是快速成長的國外投資來源，對美國經濟具有重要意義，美國政府將堅定兌現擴大深化美台夥伴關係的承諾。

美國台灣形象展開幕典禮包括美國商務部次長Marisa Lago、AIT美國在台協會主席莫健、駐美大使蕭美琴、經濟部長王美花、前副總統陳建仁、中研院院士翁啟惠、經濟部貿易局局長江文若、工業局副局長陳珮利、貿協秘書長王熙盟、DC州務卿Kimberly Bassett、帛琉大使、馬歇爾群島大使、海地大使、立陶宛大使皆出席。

Marisa Lago致詞時表示，台美在關鍵領域和關鍵政策優先事項上，合作都有相當成效，可因應區域及全球的貿易、投資挑戰，也因此，台灣身兼貿易夥伴和快速成長的直接投資來源，對美國經濟具有重要意義，美將致力於強化雙方夥伴關係，確保共同價值觀與利益，經濟安全和繁榮，並堅定兌現深化關係承諾。

她也提到，美國商務部長Gina Raimondo去年12月與王美花舉行視訊會議，建立「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」，正是為了上述願景，具體目標包括推動半導體、電動車、資安、通訊、能源領域等合作與創新，這也是本次台灣形象展的策展主題。

美國商務部 經濟部

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