台灣私募股權市場熱 交易額達40億美元創新高

勤業眾信聯合會計師事務所和台灣併購與私募股權協會於今（12）日共同發表《2022台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》，2021年全球私募股權市場出現前所未有的活絡，投資總額超過8千億美元，募資金額達9千億美元，雙雙創新高。台灣亦受惠全球貨幣寬鬆及低利率政策，投資總額達40億美元打破紀錄，成為歷年最佳表現。勤業眾信歸納，「聚焦生醫健康領域、監管議題、特殊目的收購公司（SPAC）為熱門工具、電動車與區塊鏈成顯學」，為私募股權基金四大熱門議題，期待更多具指標性的案例能持續吸引優質國內外私募股權基金及專業人才。

德勤財務顧問股份有限公司總經理潘家涓表示，2021年全球在寬鬆貨幣及財政政策下，資金充裕且流動性佳，私募股權市場出現前所未有的活絡，投資總額超過8千億美元創新高；同時，私募股權募資金額亦較2020年成長20%、達 9千億美元，刷新歷史紀錄。日本KKR以21億美元收購軟體開發商Yayoi，及CVC以15億美元收購資生堂個人護理業務；印度凱雷集團以30億美元向霸菱亞洲收購IT公司Hexaware，及黑石集團領頭其他私募基金以28億美元收購IT服務公司Mphasis；外送及汽車服務平台Grab透過私募股權基金Altimeter Capital Management旗下的SPAC公司上市，總交易規模達377億美元，成為東南亞地區極具代表性的SPAC上市案。然而，2022上半年在全球總經情勢波動，接連出現俄烏戰爭、通膨、衰退預期等情況，私募股權市場轉趨保守，2022年第一季及第二季的投資總額都呈現季減趨勢。

至於台灣的部分，2021年台灣資本市場歷經疫情後復甦，且受惠於全球貨幣寬鬆及低利率政策，台灣私募股權市場熱絡，投資總額超過40億美元創下歷史新高。代表性案例包括：一、科技業，電動機車廠商Gogoro以26.8億美元鉅額SPAC交易案；二、醫療器材業，隱形眼鏡製造商金可-KY與霸菱亞洲資本合作的管理階層私有化下市案，交易金額近十億美元。此外，台灣私募股權市場在募資面表現不凡，2021年新設立的有限合夥家數創下新高，並可觀察到其中有許多基金是專注於科技與半導體業，與投資面展現出相似的趨勢。

台灣私募股權活動四大熱門議題：

一、私募股權基金聚焦生醫健康領域

疫情時代下疫苗與治療藥物研發成為焦點，加上大眾的健康保健意識提高，以及人口老齡化使各類醫療保健需求增加，造就生技產業蓬勃發展。不過，生技醫療投資具有「高風險、長時間、高回報」等特質，且具有強烈技術導向色彩、無形資產評價不易、其他產業的投資經驗較難通用，台灣市場投資態度仍相對保守。早期生技公司重要資金來源為公部門背景的資金及創投機構，隨著研發進程推演，藥廠會透過階段性授權金、CVC少數股權投資等方式對有潛力的項目進行布局；成熟期的生醫交易案則能洞見國際大廠策略競合與博弈策略，例如：老牌藥廠轉型升級、取得海外生產基地、關鍵智財權與藥證等。併購型私募基金在此階段扮演要角，例如：美時與Alvogen策略結盟、TPG收購佳生控股集團、台微體私有化下市等，皆屬於策略性併購或私有化下市之私募股權案件。

二、 私募股權基金的監管議題

2021年6月國發會發布「促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，擴大保險業資金及其他資金透過國內私募股權基金投資於重要策略性產業，以促進產業及經濟發展。其他主管機關陸續修訂法令，例如：金管會保險局公告修正「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」，放寬保險業得投資已依輔導管理要點向國發會申請取得資格函之私募股權基金。目前共有4家私募股權基金向國發會申請資格函，其中，「國家級投資公司」台杉投資旗下的台杉水牛六號科技基金，擬籌募60億元 橫跨投資通訊網路、企業軟體、自動化系統、先進製造、智慧醫療等政府首推的戰略產業範疇，首家取得資格函業者之受審重點及籌資狀況值得持續關注。

三、 特殊目的收購公司（SPAC）成為私募股權基金熱門工具

特殊目的收購公司（SPAC）是沒有實際營運業務的公司，也稱「空白支票公司」，在美國資本市場發展最為蓬勃。SPAC通常由私募基金或產業專家成立，透過傳統IPO募資方式上市，上市後併購有前景之未上市公司。在IPO時，將對外說明投資策略、產業與標的選擇等資訊；另一方面，被併之未上市公司則能透過SPAC合併（De-SPAC），迅速取得地位和資金。近期台灣最受矚目的案件－Gogoro，即採取SPAC赴美上市；而曾接受高盛集團投資的玩美移動，也計畫於2022年SPAC赴美上市。SPAC IPO案件數在2021年第一季創下新高，後續遇到總體經濟與監管影響，IPO數量及規模明顯降溫。雖目前遭遇逆風，但SPAC「成本低、時間短、確定性高」的特點，仍是海外企業赴美掛牌的重要途徑，對於強調未來成長性的科技新創尤有吸引力。

四、 邁向新趨勢 - 電動車與區塊鏈

經濟部工業局提出「智能電動車輛產業輔導推廣計畫」，輔以鴻海與裕隆所組建的MIH聯盟，推動台灣汽車產業鏈轉型升級、邁向淨零。其中，電池為電動車的核心技術，成為各界密切關注的領域，例如：位處桃園的固態電池製造公司輝能科技，獲得春華資本集團、丹豐資本和軟銀中國等私募股權集團的3.26億美元投資；鴻海透過旗下CVC參與太陽能電池導電漿料公司碩禾的私募案，此外，亦透過轉投資進行策略布局，跨足動力電池正負極材料及電動大巴車等市場。而因應未來電車自動駕駛、電機控制對軟硬體整合的需求攀升，車用軟體相關交易快速成長，私募股權資金投入車用軟體以及相關基礎建設，後勢可期。

「元宇宙 Metaverse」概念與相關應用於2021年快速竄紅，而各式NFT及去中心化應用程式（Dapp）如雨後春筍冒出，底層核心區塊鏈技術成為關鍵。目前，多數的台灣區塊鏈新創案皆有海外投資者，證明台灣新創團隊擁有國際曝光度，期盼持續吸引國際型企業挾帶自有領域的專業製造或技術能力，提前以私募投資引入策略夥伴來切入市場，以互補方式建立一條龍生態系。