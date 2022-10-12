通膨吃掉薪資！ 前八月薪資負成長

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】薪資跟不上通膨速度！主計總處12日公布8月受僱員工薪資概況，8月經常性薪資平均為46971元，年增3.37%，但今年1至8月實質經常性薪資仍呈現負成長，年減0.02%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，國內消費者物價指數慢慢回落，實質薪資減幅也將持續縮小。

休閒服務業回溫

主計總處報告指出，8月底工業及服務業全體受僱員工人數819萬1千人，較上月底增加1萬1千人。全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為4萬4497 元，較上月增加0.21%，較上年同月亦增 2.98%。

就行業別觀察，隨國內相關商業及休閒活動回溫，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業、住宿及餐飲業經常性薪資均較上月呈現成長。

8月全體受僱員工總工時平均為182.2小時，較上月增加12.6小時，主因本月工作日數較多所致，其中藝術、娛樂及休閒服務業增加39.8小時最多。

實質薪資仍負成長

主計總處指出，1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為 44,311 元，較上年同期增加 3.08%，總薪資亦增 4.08%；剔除物價因素後，實質經常性薪資年 減0.02%。

主計總處日前曾指出，台灣國內消費者物價指數（CPI）在3月以來，年增率連連飆破3%，直到8月才回落2.66%，終止連5個月破3%的態勢，9月CPI年增率為2.75%，更連續2個月漲幅沒有超過3%。

儘管我國CPI年增幅回落，經常性薪資也持續成長，但1到8月的實質薪資仍出現負成長。對此，陳惠欣表示，經常薪資一直都有正成長的表現，且今年1到8月的實質薪資年減幅，已從0.1％縮小到0.02％，至於下月是否有機會擺脫負成長的情況？還要再觀察。

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