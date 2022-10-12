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資安攻防怎麼做？唐鳳：紅藍須並重結合成「紫隊」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位部長唐鳳日前就曾提過需要培養台灣「紅隊」能量，唐鳳今（12）日出席2022玉山安永科技論壇時表示，除了紅隊能量外，也要培養「藍隊」聯防能量，甚至可以紅藍結合成為「紫隊」，兩者並重。

先前美國邦眾議院議長裴洛西訪台期間，台灣發生了資安事件，對此，唐鳳就曾表示，台灣不僅是抵擋，而是從中學習，下次就更能抵禦攻擊，甚至更提出，台灣要培養自己的「紅隊」能量，而不是等別人來攻擊，讓新創和資安公司平常就做健檢、模擬攻防，這樣才能主動發現漏洞，進行修補。

至於所謂的紅隊能量，唐鳳今日也進一步說明，「軍民通用資安技術研發補助計畫」，約編列1.3億元，其中重要的項目是培養本土「紅隊」能量，這並非指每個企業裡都要有攻擊手，而是新創、既有資安公司提供擬真攻擊、全面服務。

唐鳳說，紅藍對必須並重，並非只是著重藍隊，紅藍結合也有人稱為「紫隊」，把紅隊的攻擊方式和聯防的藍隊分享。未來數位部將持續透過社群來和民間能量結合，並不會是由資安署從做法規政策的角色變成攻擊手，實際上的做法會變成紅隊演練的時候會與民間朋友合作。

唐鳳 資安

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