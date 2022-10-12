還是不敵通膨！1-8月實質經常性薪資負成長

主計總處今天公布8月受僱員工人數及薪資，累計1-8月經常性薪資平均4萬4311元，年增率3.08%，增幅雖創23年來同期最高紀錄，但扣除物價因素後，實質經常性薪資年增率-0.02%，仍是六年同期首見負成長，顯示今年因為物價壓力大，薪資增加幅度還是不敵通膨成長，實質購買力仍然下降。

主計總處公布，8月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均4萬4497元，較上月增加0.21%，較上年同月亦增2.98%；獎金及加班費等非經常性薪資1萬1611元，合計後總薪資為5萬6108元，較上月減少3.68%，較上年同月則增7.25%。

若以累計1-8月薪資成長狀況，經常性薪資平均4萬4311元，較去年同期年增率3.08%，增幅創民國89年、23年同期新高，但剔除物價因素後，實質經常性薪資為4萬1404元，年增率轉為負成長、-0.02%；1-8月總薪資平均為6萬78元，年增率為4.08%，扣除物價後，實質總薪資5萬6137元，年增率0.95%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，去年10月起經常性薪資年增率雖然都超過2%，且今年1-6月、1-7月及1-8月連續三個月累計經常性薪資年增率都超過3%，分別是3.02%、3.09%、3.08%，但是今年三月起，消費者物價指數年增率超過3%，累計1-8月CPI年增率為3.1%，因此三月起開始實質經常性薪資負成長。但實質總薪資，則是從三月起都是正成長。

不過她說，實質經常性薪資負成長幅度，也是從6月起縮小，1-6月負成長0.1%，1-7月縮小為0.08%，1-8月再縮小為0.02%。至於九月是否可能隨著CPI回落，不再出現實質經常性薪資負成長？陳惠欣語帶保留表示，九月因為有國際情勢影響，還是要等數據才知道。

8月底工業及服務業全體受僱員工人數819萬1千人，較上月底增加1萬1千人或0.14%。其中住宿及餐飲業增加5千人、醫療保健及社會工作服務業增加3千人；若與上（110）年同月底比較，馴增加9萬7千人、 1.19%。

勞動市場是否回到疫前水準？陳惠欣表示，若是與去年四月三級警戒相較，去年年底就已回到四月水準；若是今年四月開始的疫情影響，今年四、五月累計受僱員工人數減1.5萬人，六、七、八月都已正成長，但都有季節因素，已超過今年四月水準。