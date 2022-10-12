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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

沃旭大彰化風場邁入完工 協助台灣落實淨零轉型剛起步

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
沃旭能源於能源週分享過去一年來推動大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置、扶植產業鏈、促進生態與社會共榮的成果。沃旭能源提供
沃旭能源於能源週分享過去一年來推動大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置、扶植產業鏈、促進生態與社會共榮的成果。沃旭能源提供

全球離岸風電領導企業沃旭能源將於10月19至21日參與再生能源盛事「台灣國際智慧能源週」，聚焦過去一年來推動綠能建置、扶植產業鏈、社會及環境永續發展的重要成果。

即使受疫情影響，沃旭能源團隊與在地夥伴在過去一年達成台灣首座大規模遠岸風場 ，900 MW（百萬瓦）大彰化東南及西南第一階段離岸風場多項施工里程碑，包括111座水下基礎、111條陣列海纜與三條輸出海纜全數完工，成功啟用兩座海上變電站及兩座陸上變電站，現正全力推動最後部分風機安裝。

今年也是大彰化離岸風場正式展開運維作業的元年，全球首艘客製化台籍運維作業船「大三商領航」正式加入大彰化離岸風場作業，沃旭並啟用位於台中港投資自建、亞太最大的離岸風場運維中心。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，隨著大彰化東南及西南第一階段離岸風場將邁入完工階段，長達25至30年的風場運維也將隨之展開，「我們在台灣建置綠能的同時，兼顧與供應鏈和在地社區創造共榮，協助台灣落實淨零轉型的努力都只是剛開始。」

沃旭將持續和在地與國際夥伴運用在台灣建置大規模遠岸風場的實績，引進環境友善最新科技，培育在地綠能人才，全力推動920 MW 大彰化西南第二階段及西北離岸風場及超過5.6 GW開發中離岸風電計畫。

沃旭能源於能源週期間安排多項豐富活動，歡迎產業先進與民眾造訪沃旭能源展覽攤位（K416）參觀交流。

離岸風電 綠能 疫情

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