水利署表揚傑出貢獻人員 郭金棟獲終身成就獎

經濟部水利署今（12）日於台北國際會議中心舉辦「淬鍊創新 永續水利-表揚全國水利傑出貢獻人員及團體」典禮，表揚「終身成就獎」得主郭金棟教授、大禹獎、水利事業貢獻獎及水利績優貢獻獎得主、水利工班職人、綠美化水岸土地認養維護績優單位以及水患自主防災社區評鑑績優縣市。

經濟部次長曾文生提到受疫情影響，雖然無法如期於水利節6月6日舉辦表揚典禮，但也要選在疫情較和緩時表揚全國水利傑出的貢獻人員。水利工作包含防洪、供水，且越來越多元，去年的百年大旱，因為有水利人的努力，如桃園─新竹備援管線，讓新竹用水無虞，台灣晶片仍正常供應到全世界，展現出台灣韌性。

2022年度全國水利傑出貢獻獎終身成就獎得主為國立成功大學水利及海洋工程學系教授郭金棟，超過60年的水利生涯，畢生致力於海岸工程與防護研究，參與多項國家重大工程以及海堤建設，如：台中港、高雄港、基隆港及枋寮、蚵子寮海岸調查等，也在成功大學、中興大學、海洋大學教育莘莘學子，退休後持續投入海岸保護工作，維護海洋生態，提攜後進並提供良善建議，足以為水利人的表率。

今年六位大禹獎得主分別是國立台灣海洋大學河海工程學系教授李光敦、台灣自來水股份有限公司總經理李嘉榮、台北市政府工務局水利工程處副處長吳秋香、國立中央大學副校長吳瑞賢、社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會顧問許時雄、經濟部水利署前副署長鍾朝恭，以及三位水利事業貢獻獎、20位水利績優貢獻獎得主，都是產官學界的推手，致力於水利事業的發展與永續作出貢獻，值得為後進學習的典範。

水利工程少不了第一線工班職人，經濟部水利署今年辦理第2屆「全國水利工班職人大賞」，並藉由表揚典禮，讓第一線職人辛勞付出可以彰顯出來，也讓大家知道任何職業都同樣受人尊敬。模板職人白桐煇與弟弟白桐安、白桐成，三兄弟共同打拼，持續精進鋼模技術，甚至去菲律賓技術輸出；石工職人陳進義先生，與妻子黃玉鳳共組工班，親手翻動每顆石頭，找到最佳角度組合砌排，將每次的石工都當做藝術品來對待；泥作職人郭瑞鴻先生，傳承父親的技藝，父子倆一起打拼，利用抿石子工法將表面外觀穿上新衣，創造視覺亮點，他們專心致志的做好水利工程，也為國家建設奉獻出自己的心力。