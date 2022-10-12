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外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

公共電子看版未來怎麼管？唐鳳給出答案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

未來公共電子設備是否也要納管？數位發展部長唐鳳指出，目前會先以現有的各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」裡面再加上即便這些公共資通訊產品沒有接到公務網路也不能豁免，需要跟公務網路規定一樣處理。

數位部掛牌當天唐鳳簽署的第一份公文就是，邀請民眾一起檢視，該不該限制使用危害國家資安的產品，而該草案也刊登上公共政策平台邀請民眾一起討論，經過一個月左右的公開討論後，目前已經公告完畢。

唐鳳表示，該項草案在公共政策平台上獲得不少人的贊成，基本上沒有人持反對意見，目前已經請行政院，包含法規會，或是相關的機關給予意見沒有意外的話會先以現有的「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」裡面再加上，即便該產品沒有接到公務網路，只要他對不特定人員有傳播效果，如大型LED看板、廣播系統等這些有傳播能力的資通訊產品，也不能豁免，必須要跟公務網路規定一樣處理。

另外，對於資安認證的部分，唐鳳說，我們本來民間就有資安相關的實驗室也有資安相關的標章，那當然也很難一概而論，因為原本的原則理同時也包含硬體、軟體跟服務，但這三種也分別需要不同的驗證方式，那個驗證的原則本身並沒有進行更改，我們將會利用現有的驗測方式，接下來主要的做法就是讓這些不是借接公務往的但對外一樣有同等傳播效果的公共平台也必須納管。

唐鳳 資安 公共政策

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