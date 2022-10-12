快訊

外出要注意！北部「3縣市」大雨特報 這些縣市注意強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠電儲能案場嘉縣啟用 國內最大案場運轉維持電網穩定

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供

綠電發展需求擴大，力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。

「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場總容量高達12.6MW(百萬瓦)，是嘉縣市首座台電併網儲能案場，更是目前國內最大單一儲能案場。

縣長翁章梁、台電公司嘉義區處長許一女、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長Joseph Lu盧煥輪等出席，見證能源轉型新篇章。

台灣在環境及經濟雙重考量下，立法擬明年起徵收碳費，訂定2025年再生能源裝置容量須達到27GW政策目標。帶動國內再生能源裝置設置與綠電使用，能源轉型所必需的「儲能設備」也隨之興起。

再生能源發電設施持續併網，提高綠能總發電量，台電規畫AFC自動調頻等輔助服務，提升電力系統穩定度及電力品質，鼓勵業者投資建置儲能設備，以電池儲放電功能平穩電力系統，以儲能系統搭配再生能源發電。

許一女說，台電近期著重電網韌性加強，將全面提升全國電網面對突發事故因應能力，以及為2050淨零轉型準備，廣設儲能設備是計畫重點。黃志文感謝嘉縣府協助，台電嘉義區處併網，才能順利完工，太保儲能案場是集團首座上線的AFC儲能系統，協助維持電網穩定，若瞬間用電急遽變動或供電突增突減，AFC可依需求及時升降載，維持系統頻率穩定，避免跳電。

年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供
力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。圖／嘉縣府提供

台電 再生能源 綠電

延伸閱讀

聯合再生iPVGO系統 獲台電資安認證試驗

台電2年停電上百次 新北市府為260個號誌設不斷電設備

傳週末請產業自行發電 台電：自由參與增調度彈性

全換變頻家電「電費突暴增到2萬多」 台電查嘸原因他傻眼：問題出在哪？

相關新聞

綠電儲能案場嘉縣啟用 國內最大案場運轉維持電網穩定

綠電發展需求擴大，力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW...

應邀美智庫演講 王美花：世界需要台灣 台灣需要世界

經濟部長王美花9日至16日率團出訪美國，於台北時間12日應美國「智庫戰略暨國際研究中心」（CSIS）邀請進行專題演講。王...

瑞信「抓鮪魚」洗錢退佣千萬美元起！船老闆張董等多位台商 在莫三比克慘賠上億

台灣北部某個漁港的船老闆張董，在非洲東南端的莫三比克慘遭坑殺，一艘遠洋漁船就慘賠超過新台幣1億元。

迎邊境解封 台灣五金工具博覽會今登場 搶攻國際訂單

迎邊境解封，國內首場大型國際商展、台灣國際五金工具博覽會今天在台中熱鬧登場，近300家業者參與，搶攻全球疫後訂單，首日吸...

大陸水泥銷台 經濟部：停徵反傾銷稅會再造成產業損害

經濟部貿易調查委員會於今（12）日召開委員會議，會中就「台灣區水泥工業同業公會申請對自中國大陸產製進口卜特蘭水泥及其熟料...

台電：油管破裂影響線路運作 內湖大直可能短暫停電

台電今天表示，上午於內湖一帶進行設備汰換工程，承攬商挖掘不慎導致充油電纜儲油槽油管破裂漏油，可能影響線路正常運作；為避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。