綠電儲能案場嘉縣啟用 國內最大案場運轉維持電網穩定

綠電發展需求擴大，力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。

「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場總容量高達12.6MW(百萬瓦)，是嘉縣市首座台電併網儲能案場，更是目前國內最大單一儲能案場。

縣長翁章梁、台電公司嘉義區處長許一女、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長Joseph Lu盧煥輪等出席，見證能源轉型新篇章。

台灣在環境及經濟雙重考量下，立法擬明年起徵收碳費，訂定2025年再生能源裝置容量須達到27GW政策目標。帶動國內再生能源裝置設置與綠電使用，能源轉型所必需的「儲能設備」也隨之興起。

再生能源發電設施持續併網，提高綠能總發電量，台電規畫AFC自動調頻等輔助服務，提升電力系統穩定度及電力品質，鼓勵業者投資建置儲能設備，以電池儲放電功能平穩電力系統，以儲能系統搭配再生能源發電。