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綠電儲能案場嘉縣啟用 國內最大案場運轉維持電網穩定
綠電發展需求擴大，力暘能源集團以子公司「銧昊」專職儲能領域開發，年初開工的嘉義縣太保市「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場，上午舉行啟用剪綵儀式，國內最大案場正式運轉。
「韓暘2. 1MW、天璇2.1MW、天樞8.4MW」台電AFC儲能案場總容量高達12.6MW(百萬瓦)，是嘉縣市首座台電併網儲能案場，更是目前國內最大單一儲能案場。
縣長翁章梁、台電公司嘉義區處長許一女、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長Joseph Lu盧煥輪等出席，見證能源轉型新篇章。
台灣在環境及經濟雙重考量下，立法擬明年起徵收碳費，訂定2025年再生能源裝置容量須達到27GW政策目標。帶動國內再生能源裝置設置與綠電使用，能源轉型所必需的「儲能設備」也隨之興起。
再生能源發電設施持續併網，提高綠能總發電量，台電規畫AFC自動調頻等輔助服務，提升電力系統穩定度及電力品質，鼓勵業者投資建置儲能設備，以電池儲放電功能平穩電力系統，以儲能系統搭配再生能源發電。
許一女說，台電近期著重電網韌性加強，將全面提升全國電網面對突發事故因應能力，以及為2050淨零轉型準備，廣設儲能設備是計畫重點。黃志文感謝嘉縣府協助，台電嘉義區處併網，才能順利完工，太保儲能案場是集團首座上線的AFC儲能系統，協助維持電網穩定，若瞬間用電急遽變動或供電突增突減，AFC可依需求及時升降載，維持系統頻率穩定，避免跳電。
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