迎邊境解封 台灣五金工具博覽會今登場 搶攻國際訂單

迎邊境解封，國內首場大型國際商展、台灣國際五金工具博覽會今天在台中熱鬧登場，近300家業者參與，搶攻全球疫後訂單，首日吸引逾5000名買家參與。

台灣國際五金工具博覽會今天上午開幕，出席包括行政院副院長沈榮津、台中市副市長令狐榮達、民進黨台中市長參選人蔡其昌、立委何欣純、工業局副局長楊志清、金屬中心，以及多個產業公會代表等出席，宣示台灣產業正式迎接國際買主，搶攻全球疫後商機。

台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜說，迎接國境將解封，首屆博覽會近300家業者參與，並獲水五金、扣件、機械公會等20多個組織共同參展，設置六大專區，完整供應各產業五金工具需求，包括全球鐵皮剪大王皇盈企業、數顯型扭力板手特典工具、套筒智慧製造大廠銳泰精密、萬用鉗王共茂工業、亞洲起子王義成工廠等一線業者採最高規格應戰，展示上千種產品，今天首日逾5000名買家參與。

賴亮孜指出，公會已安排近百家國際業者來台觀展，提供觀展、訪廠、訂單洽詢的一站式採購服務，獲國際業者肯定。為滿足無法來台的業者，大會同時攜手外貿協會連結外館進行全球宣傳，邀請英、美及義大利等18國買主，安排逾百場線上洽談會，精準橋接國際訂單。

蔡其昌說，手工具產業是全球最重要的供應鏈，可以說是「護國群山」，業者擔心原物料供應不穩定、價格波動太大等問題，盼行政院能多關注。沈榮津當場允諾，中央會全力協助，「其昌的代誌就拜託大家」。蔡其昌笑稱，還好沈榮津沒有競選市長，沈也是行動派，一下子就處理好了。

蔡其昌指出，他參選台中市長，他的政見一為工業區土地取得要快速、不能拖，量要增加，甚至多開發只租不賣的工業用地。二為台中國際會展中心增至4000攤位，加速周邊服務產業的開發興建。三為阻止缺工惡化，加速捷運興建等，增加城市競爭力，幫企業把年輕人、人才留在台中。

令狐榮達說，台灣手工具產業去年出口額近48億美元，成長達27%，穩坐全球前5大手工具出口國，也是前3大五金工具出口國，其中70%業者聚集在中部地區，是台灣之光、台中之光。市府持續以「前店後廠」理念，助台中在地產業國際化。