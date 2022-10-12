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景氣何時能恢復？王文淵：油價下來通膨才會改善

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

2022台北紡織展今（12）日開展。對於後續景氣何時能恢復？台塑（1301）集團總裁暨紡拓會董事長王文淵表示，最主要還是看俄烏戰爭的情況，因為兩國打仗，油價就會高，經濟還是要慢慢恢復，俄烏戰爭不是唯一因素，但油價下來通膨才會改善。

對於紡織業景氣調整會到何時？王文淵則認為，雖然需求目前比較不好，但也不會說到完全沒有，只是恢復還要一段時間，他認為，產業調整到明年第二季「是有可能的」。

王文淵表示，俄烏戰爭導致油價墊高，很多東西都是石油產品，像是紡織中的人造纖維；而原料成本增加就會衝擊消費力，景氣要恢復就有點難，當然俄烏戰爭不是唯一因素，還有其他因素影響。

王文淵於致詞時指出，現階段紡織業仍要面臨許多重大的挑戰，包括全球最大的貿易協定RCEP、美中貿易爭端及能源供應等，都影響深遠。他也呼籲政府審慎因應，確保台灣在既有的經濟基礎上，能夠讓紡織業持續穩定成長。

同時王文淵也表示，隨著全球氣候暖化加劇，永續發展已經成為台灣紡織企業經營的核心價值與首要任務，因此，本會今天也舉辦「循環紡織論壇」，希望能探討永續發展的策略，達到減碳減廢的目標。

王文淵 油價 景氣

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